Юрий Шевелев: "Ситуация в Северодвинске начала ухудшаться ещё месяц назад!"

Ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией в Северодвинске Архангельской области буквально на глазах ухудшается. За сутки количество заболевших в городе, по данным местной администрации, составило 92 человека. Получается, что небольшой населенный пункт стремительно превращается в серьезный очаг. Местные жители бьют тревогу, однако региональные власти, похоже, оказались не готовы к такому развитию событий. По мнению экспертов, вполне возможно, что команде врио главы региона не удастся самостоятельно, без помощи федерального центра, выйти из ситуации.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за последние сутки в Северодвинске выявлено 92 случая коронавирусной инфекции, из них 77 – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА.
Всего с начала пандемии на территории города зафиксировано 553 случая. В обсерваторе (профилакторий «Севмаша») на 24 мая было размещено 24 человека. Два пациента переведены в инфекционное отделение, пояснили в администрации. Общее количество заболевших представляется огромным – особенно с учетом того, что в городе проживает чуть более 180 тысяч человек.
Ситуация с очередным всплеском заболеваемости обрастает странными подробностями. Так, в воскресенье в региональном оперативном штабе сообщили, что медики Архангельской области зафиксировали за сутки 126 случаев заражения коронавирусом, почти все они - в городе Северодвинске. В штабе отметили, что это максимальный суточный прирост с начала распространения вируса в регионе. «За последние сутки в Поморье региональным референс-центром выявлено 126 новых случаев COVID-19. Среди новых заболевших - 123 жителя Северодвинска, из них 50 - сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА, три жителя Котласского района. В реанимации находятся 18 пациентов», - отмечалось в сообщении.
Однако позднее региональное правительство поспешило скорректировать цифры. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что при сведении статистических данных «произошел технический сбой». «Заболевших в городах и районах, за исключением Котласского района, ошибочно причислили к Северодвинску», - пояснили в ведомстве. В отредактированном варианте на долю Северодвинска пришлось 67 заболевших. При этом речь шла по-прежнему о 50 сотрудниках градообразующих предприятий.
Кандидат экономических наук Юрий Шевелев, долгое время проработавший в регионе, в том числе, в должности заместителя губернатора по экономике, и внимательно следящий за развитием пандемии, считает, что ситуация в Северодвинске начала ухудшаться еще месяц назад. Тогда местные жители разместили на платформе Change.org петицию на имя Генерального прокурора РФ Игоря Краснова (тоже выходца из Поморья). Они считают, что власти Архангельской области слабо реагируют на ситуацию с распространением COVID-19 в регионе.
В петиции, в частности, отмечалось, что «жители Северодвинска всерьез обеспокоены резким ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Архангельске в последние дни». «Мы считаем, что такая скорость распространения COVID-19 связана с тем, что на уровне областного правительства не были предприняты необходимые меры по борьбе с эпидемией. Тот подход, который применяет областная администрация, никуда не годится», — считают создатели петиции (автором указана Светлана Пьянкова).
По данным авторов петиции, «тестирования не проводилось, детсады, школы, больницы и их персонал не готовились к эпидемии, а также в города спокойно попадали пассажиры авиарейсов и поездов, им не измерялась даже температура, а получение багажа в тесном помещении не давало возможности соблюдения безопасной дистанции. О масках для сотрудников и тем более пассажиров не было и речи». По мнению авторов, результатом стало резкое ухудшение эпидемиологической обстановки
Тогда же местные жители официально обратились к прокурору Архангельской области с заявлением о бездействии ответственных лиц администрации региона. Позднее Генеральная прокуратура отреагировала на информацию о массовом заражении в Архангельской психиатрической больнице. «В связи размещением в средствах массовой информации сведений о массовом заражении COVID-19 в Архангельской клинической психиатрической больнице, Генеральной прокуратурой РФ контролируются ход и результаты проводимой прокуратурой Архангельской области проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятия должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер», — сообщало надзорное агентство. Судя по всему, в ближайшее время у Генпрокуратуры появится новый повод вмешаться в архангельскую историю.
В то же время врио губернатора Александр Цыбульский на брифинге 20 апреля заявлял, что в регионе предпринимаются достаточные меры для предотвращения вспышки коронавируса. Между тем, он указывал на то, что «ограничительные меры — это вопрос федерального регулирования».
Политический юрист Олег Молчанов пояснил, что всплеск заболеваемости в Северодвинске случился из-за аврала на работе на стратегическом предприятии. «Аврал не предусматривает соблюдения каких-либо мер предосторожности. В итоге мы увидели толпы народа в автобусах, на проходных... Любая вспышка в этих условиях - это как пожар в сухом лесу», - пояснил Молчанов.
Депутат Архангельского областного собрания депутатов Леонид Таскаев пояснил, что Северодвинск – город оборонного значения, где вся жизнь и все население, так или иначе, связаны с работой на крупнейшем в стране судостроительном заводе.
«В производственных условиях практически невозможно обеспечить должный уровень исполнения профилактических мероприятий, а там достаточно лишь «спички» - всего одного бессимптомного носителя, чтобы «вспыхнуло» огромное количество сотрудников, находившихся в контакте, членов их семей. По моей информации, еще месяц назад руководство завода направило администрации города предложение о закрытии города, чтобы не ставить под «удар» исполнение гособоронзаказа. Руководство завода обладает возможностью обеспечить изоляционные меры с полным комфортом на собственных объектах работников, в том числе и приезжающих в город вахтами. Но, видимо, местная власть решила, что безопасность и здоровье заводчан - не их головная боль и никаких последствий для жителей города не будет. На мой взгляд, глупейшее решение, которое и привело к вспышке коронавируса в Северодвинске», - заявил Таскаев.
По его словам, работникам завода не оказывается помощь городскими врачами, их направляют в специализированное учреждение, а значит, и «в статистику, которую нам демонстрируют, они не попадают».
«Учреждение федеральное и у него, насколько я могу судить, нет обязанности отчитываться перед региональной властью и тем более – муниципальной. Мы получаем информацию о недопустимых в условиях пандемии действиях и бездействии чиновников. К примеру, понадобилось несколько дней и широкое освещение в СМИ и соцсетях, чтобы заводчанина с подтвержденным диагнозом и установленным поражением легких госпитализировали в Северодвинске. Я не говорю про опасность, которой подвергалась его семья, но такая халатность процветает как раз в развитых капиталистических странах, где при определении в стационар отдают предпочтение легким случаям, чтобы не портить смертями статистику», - заключил Таскаев.
По мнению директора Центра общественных коммуникаций Андрея Шуклина, очевидно, что «региональные власти чересчур заигрались в политику». «Правительство области, по всей видимости, сегодня в большей степени озадачено собственными рейтингами, подготовкой к выборам. В итоге вспышку в городе, похоже, проморгали. Ситуация мне представляется крайне опасной: в Северодвинске много заболевших. Не исключаю, что в происходящее придется вмешиваться федеральному центру», - пояснил Шуклин.
По его мнению, Москва сейчас намерена в максимально сжатые сроки преодолеть эпидемию: «Главная задача центра сегодня – не допустить дальнейшего расползания инфекции по стране».
Ведущий аналитик Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин полагает, что ответственность за происходящее лежит на региональных властях: «Конечно, это их прерогатива. Думаю, что эта ситуация должна рассматриваться с двух точек зрения – правовой и политической. Поэтому расследовать возникшую вспышку коронавирусной инфекции следует правоохранительным органам, без них здесь не обойтись. Свою оценку, несомненно, дадут и федеральные власти. Ведь сейчас чиновникам на местах надо заниматься не пиаром, а конкретными действиями».
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин пообещал наказывать местных чиновников, если они будут пренебрегать проблемой коронавируса. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. «Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо», - отмечал Мишустин.
Как показывает реальность, премьера услышали далеко не все...