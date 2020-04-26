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В Архангельске возобновляется выдача льготных проездных для пенсионеров

Получить транспортную карту «Льготная» можно, не выходя из дома. Для этого необходимо оформить онлайн-заявку на сайте аппп29.рф. Доставка карты будет организована на домашний адрес в черте города курьером в течение 5 рабочих дней.

Карта «Льготная» даёт право на бесплатный проезд в автобусах архангелогородцам старше 70 лет. Воспользоваться ей горожане смогут после снятия ограничительных мер в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

С 25 мая МУП «АППП» предлагает горожанам, которые получают карту впервые, заполнить онлайн-заявку на сайте аппп29.рф в разделе «Пассажирам» - Льготный проезд.  Доставка карты будет организована на домашний адрес в черте города курьером в течение 5 рабочих дней.

Для тех, у кого нет возможности оформить электронную заявку карту, организована возможность получить карту в офисе МУП «АППП». Прием осуществляется исключительно по предварительной записи и при соблюдении необходимых мер безопасности. Использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) - обязательно!

Телефон для справок: 29-40-01.

Время приема  с 9.00 - 16.30 в будни, перерыв с 13.00-14.00.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

26 май 12:02 | : Будни

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