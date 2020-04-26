РПЦ: «Мы скучаем по нашим прихожанам»

Временные ограничения не отбили желания у верующих посещать храмы, наоборот, после ослабления карантина они пойдут в них с еще большим горением, считает митрополит Волоколамский Иларион.
«Наши прихожане любят свои храмы. Я знаю, с какой скорбью наши прихожане воспринимают то, что сейчас они вынуждены не посещать храм. Мы получаем ежедневно очень много писем от наших прихожан, очень много звонков. Мы сами по нашим прихожанам скучаем, и они скучают по нам», — сказал владыка Иларион в передаче «Церковь и мир», сообщили в пресс-службе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Столкнувшись с временными ограничениями на посещение храмов, многие люди переосмыслили их значение для себя, отметил архипастырь: «Сейчас многие почувствовали: то, что казалось абсолютно доступным, в силу каких-то обстоятельств может отняться у человека. Некоторые люди даже мне говорили, мол, мы каждое воскресенье думали, идти храм или, может быть, в этот раз пропустить, а теперь по своей воле никогда не пропустим ни воскресную, ни праздничную службу».
Владыка Иларион также упомянул, что очень много людей стало смотреть во время карантина интернет-трансляции богослужений из московского храма иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость», настоятелем которого он является.
«Их смотрит гораздо больше людей, чем вместилось бы в наш храм. И я, конечно, очень надеюсь, что когда эта ситуация разрешится, те люди, которые сейчас только на дистанции участвуют в нашем богослужении, придут в храм, и с кем-то из них мы познакомимся. Я думаю, что будет много новых людей», — поделился архипастырь.
Митрополит Иларион пожелал всем пройти нынешний кризис без больших потерь, напомнив: «Это в некоторой степени зависит и от нас самих, от нашей ответственности, от того, как строго мы соблюдаем все предписываемые меры. Молимся о том, чтобы поскорее эта напасть миновала, и мы все могли вернуться к нормальной жизни».