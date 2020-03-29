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Архангельск не хочет лишать детей летнего отдыха

В связи с эпидемиологической ситуацией первая смена в организациях отдыха детей не планируется, до особого распоряжения приостановлен прием заявлений на выдачу сертификатов. Как только ситуация позволит, летние лагеря будут открыты. И к этому моменту они должны быть полностью готовы к приему детей, - сообщают в пресс-службе Губернатора и Правительства Архангельской области.

Детская оздоровительная кампания в этом году начинается в новых, непривычных условиях. Об отмене речи не идет, организации отдыха продолжают подготовку и прорабатывают альтернативные варианты.

В целом заявки на включение в региональный реестр подали 416 организаций детского летнего отдыха. Реестр, согласно закону, должен быть утвержден до 20 мая.

Пока же ведется активная подготовка организаций летнего отдыха к приему школьников на каникулы, в том числе – обновление материально-технической базы учреждений. В 2020 году на эти цели предусмотрено 35,5 млн рублей, что практически вдвое больше, чем в прошлом году.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

15 май 12:25 | : Будни

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