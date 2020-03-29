Откуда к нам приходит коронавирус? (данные по СЗФО)

В период с 27 апреля по 10 мая в Россию вернулось 16 325 жителей Северо-Западного федерального округа. Большинство из них посещали приграничные страны.
Так, из Финляндии приехали 6459 граждан РФ (39,57%), Литвы — 2740 (16,78%), Польши — 1012 (6,2%), из других регионов РФ — 789 (4,83%), а также Эстонии — 760 (4,66%). Кроме того, россияне посещали Латвию, Норвегию, Китай, Тайланд и Индонезию. На 10 месте - Фарерские острова, оттуда вернулось почти 200 человек.
В Санкт-Петербург вернулись 6372 человека, Калининградскую область — 5002, Карелию — 2231, Псковскую область — 970, Мурманскую область — 706, Новгородскую область — 411, Архангельская область — 410, Вологодскую область — 153, Коми — 70 человек.
Всего за период пандемии в Российскую Федерацию вернулись 107 983 человек. Наибольшее количество приехало из Казахстана (17843 человека), Финляндии (9800 человек), Украины (7734), Китая (7574), Турции (4427) и Литвы (3556).
Стоит добавить, что по данным архангельского регионального оперштаба по контролю за пандемией вирус COVID-19 в последние полтора месяца в основном распространяется внутри лечебных учреждений… данные о вернувшихся из-за границы путешественниках давно не поступали в ежедневные сводки. Между тем, все вернувшиеся в обязательном порядке на 14 дней садятся на режим самоизоляции с обязательной сдачей тестов.