Активисты ОНФ к 75 -летию Победы вручили архангельским ветеранам войны подарки и исполнили для них любимые песни

Активисты ОНФ в Архангельской области поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им подарки в рамках всероссийской акции «Мечты победителей» благотворительного проекта «Мечтай со мной», приуроченной к 75-летию Великой Победы.
Суть проекта заключается в исполнении заветных желаний ветеранов Великой Отечественной войны. Накануне великого национального праздника активисты ОНФ подарили архангельским ветеранам подарки, о которых они мечтали.
В областном центре ветераны Великой Отечественной войны моряки Северного флота Юрий Александрович Будиев и Василий Андреевич Портов с благодарностью приняли от общественников новый смартфон и палки для скандинавской ходьбы. Юрий Будиев любит рассматривать семейные фотографии, интересные видео, которые присылают ему друзья из других регионов, но прежний гаджет устарел, и ветеран уже не мог по-хорошему рассмотреть изображения.
Василий Портов в свои 93 года активно занимается физкультурой и мечтал освоить скандинавскую ходьбу. Теперь бывший зенитчик линкора «Архангельск» Северного морского флота обязательно добьется результата. Активисты ОНФ помогли ветерану отрегулировать длину палок под его рост.
«Нам приятно видеть, что наши ветераны в строю. Они интересуются современной жизнью, ведут активный образ жизни, не унывают и являются примером для общества», - отметил член регионального штаба ОНФ Игорь Симоненко.
Член регионального штаба ОНФ в Архангельской области, заслуженная артистка России Алла Сумарокова в День Победы поздравила ветеранов войны по телефону и спела им песню «Деревенька моя».
«Впервые сложилась такая ситуация, что я не смогла спеть для победителей на уличной площадке, как это было раньше. Каждому из моих слушателей больше 90 лет, но подпевали они мне замечательно: слова и музыку не забыли, - рассказала Сумарокова. – До сих пор нахожусь под впечатлением нашего общения. Хочу пожелать дорогим фронтовикам долгих, счастливых лет жизни».
На сайте мечтыпобедителей.рф можно присоединиться к всероссиской акции в качестве волонтера (оказав посильную помощь в реализации мечты) и партнера (взяв на себя организационную и финансовую части реализации мечты).