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Опять 25. Новые случаи заражения коронавирусом в Архангельской области

Число инфицированных вирусом ковид в регионе достигло  354. Из них 115 выздоровели.

За последние сутки центром заражения неожиданно стал Северодвинск (+14). В Архангельске 2 заболевших, 7 – в Коношском р-не, по 1 – Няндома и Вельск.

Продолжается эпидемиологическое расследование на вахтах. ООО Среди сотрудников «Запсибгазпром-Газификация», ожидавших отправки на отдалённую производственную площадку, выявили 21 заболевшего. Все они находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы. А 32 человека, которые с ними контактировали, — в обсерваторе.

В регионе в срочном порядке открываются новые стационарные обсерваторы.

 

06 май 13:51 | : Будни

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