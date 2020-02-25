Опять 25. Новые случаи заражения коронавирусом в Архангельской области

Число инфицированных вирусом ковид в регионе достигло 354. Из них 115 выздоровели.
За последние сутки центром заражения неожиданно стал Северодвинск (+14). В Архангельске 2 заболевших, 7 – в Коношском р-не, по 1 – Няндома и Вельск.
Продолжается эпидемиологическое расследование на вахтах. ООО Среди сотрудников «Запсибгазпром-Газификация», ожидавших отправки на отдалённую производственную площадку, выявили 21 заболевшего. Все они находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы. А 32 человека, которые с ними контактировали, — в обсерваторе.
В регионе в срочном порядке открываются новые стационарные обсерваторы.