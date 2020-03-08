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Цыбульский: Мы будем развивать телемедицину в Архангельской области

Такое заявление ВРИОГ Архангельской области Александр Цыбульский сделал сегодня во время он-лайн пресс-конференции, отвечая на вопрос директора ВГТРК «Поморье» Сергея Николаева:

«За телемедициной будущее – в любом случае. Постепенно большинство сервисов уходят в интернет. Скажу по своему опыту работы в НАО – телемедицина может существенно сократить терапевтическое окно и оказать помощь пациенту в кратчайшие сроки. Таких телекабинетов мы сделали в труднодоступных поселках НАО несколько штук. И мы, и население уже понимаем, как это работает Поэтому телемедицину в Архангельской области я намерен развивать – есть и опыт, и понимание, как это делать».

20 апрель 14:24 | : Будни

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