Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Плюс 68. Количество больных коронавирусом в Архангельской области растет с угрожающей скоростью

Предсказание главы местного Роспротребнадзора Романа Бузинова, которое он сделал вчера в ходе оперативного совещания в Правительстве области - Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет – сбылось.

По сообщению регионального оперштаба по контролю за пандемией коронавируса, за последние сутки выросла на 68 человек. ИТОГО – болеют 107, цифра выздоровевших пока остается прежней – 11.

Судя по всему, картину испортил известный случай заражения в Архангельской психиатрической больнице, где заболевшая сотрудница плотно контактировала не только с коллегами, но и с пациентами своего наркологического отделения. По сведениям редакции, женщина несколько дней плохо себя чувствовала, но сбивала температуру и ходила на работу… об этом сейчас говорит вся «Нефтебаза».

Ожидают ответа еще около ста тест-проб.

19 апрель 12:02 | : Будни

Главные новости


За пасхальным столом. Рецепты на разговение
«У малого бизнеса запас прочности на месяц». Откровения архангельского предпринимателя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (178)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20