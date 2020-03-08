Плюс 68. Количество больных коронавирусом в Архангельской области растет с угрожающей скоростью

Предсказание главы местного Роспротребнадзора Романа Бузинова, которое он сделал вчера в ходе оперативного совещания в Правительстве области - Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет – сбылось.
По сообщению регионального оперштаба по контролю за пандемией коронавируса, за последние сутки выросла на 68 человек. ИТОГО – болеют 107, цифра выздоровевших пока остается прежней – 11.
Судя по всему, картину испортил известный случай заражения в Архангельской психиатрической больнице, где заболевшая сотрудница плотно контактировала не только с коллегами, но и с пациентами своего наркологического отделения. По сведениям редакции, женщина несколько дней плохо себя чувствовала, но сбивала температуру и ходила на работу… об этом сейчас говорит вся «Нефтебаза».
Ожидают ответа еще около ста тест-проб.