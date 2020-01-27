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Митрополит Корнилий познакомился с губернатором Цыбульским

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 5 апреля встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.
«Владыка и Александр Витальевич обсудили приоритетные направления деятельности епархии. Среди тем разговора — строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора, развитие православного духовного образования в регионе, в частности, развитие школы благоверного князя Александра Невского, а также 500-летие Антониево-Сийского монастыря», — прокомментировал событие глава епархиальной пресс-службы игумен Варлаам (Дульский).
Напомним, что 2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Александра Цыбульского, который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ.

06 апрель 09:10 | : Будни / Верую

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