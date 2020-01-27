Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Скубенко: Если думаете, что кого-то не коснется, ошибаетесь. Глава Северодвинска вышел из самоизоляции

Глава Северодвинска Игорь Скубенко, выступая перед началом сессии депутатов городского Совета, обратился к народным избранникам и горожанам с призывом максимально серьёзно и ответственно отнестись к соблюдению всех введённых противоэпидемических мероприятий.

- Как бы нам ни казалось, что нас это не коснётся, реальность диктует обратное. Ситуация по коронавирусу серьёзная. Прошу на рабочих местах соблюдать все предписанные меры профилактики, - подчеркнул глава муниципалитета.

Он отметил, что предстоящая неделя выходных предназначена не для развлечений, хождения по торговым центрам и другим местам массового скопления людей.

- Нам всем необходимо осознать свою ответственность за своё здоровье, за родных и близких. Максимально сократить контакты с другими людьми и не выезжать из Северодвинска в областной центр или другие населённые пункты. Только так мы сможем остановить распространение вируса, - заключил Игорь Скубенко.

Глава города добавил, что о дополнительных мероприятиях, направленных на снижение опасности распространения коронавирусной инфекции, будет сообщено в ближайшее время. Сейчас ведутся консультации с региональным правительством.

Напомним, после деловой поездки в Германию глава администрации Северодвинска добровольно прошел двухнедельный период самоизоляции, продолжая руководить городом в режиме онлайн. Все эти дни участники Ассоциации «Вольное дело» мониторили его состояние, своевременно выпуская бюллетени в лучших традициях советской партийной прессы.

27 март 09:10 | : Будни

Главные новости


Непотопляемый. Уволенный из мэрии Архангельска девелопер Маслов нашел себя в «Водоканале»
Бумеранг. Бывший следователь по делу Алексея Баринова получил 12 лет
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (256)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20