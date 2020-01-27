Игорь Скубенко: Если думаете, что кого-то не коснется, ошибаетесь. Глава Северодвинска вышел из самоизоляции

Глава Северодвинска Игорь Скубенко, выступая перед началом сессии депутатов городского Совета, обратился к народным избранникам и горожанам с призывом максимально серьёзно и ответственно отнестись к соблюдению всех введённых противоэпидемических мероприятий.
- Как бы нам ни казалось, что нас это не коснётся, реальность диктует обратное. Ситуация по коронавирусу серьёзная. Прошу на рабочих местах соблюдать все предписанные меры профилактики, - подчеркнул глава муниципалитета.
Он отметил, что предстоящая неделя выходных предназначена не для развлечений, хождения по торговым центрам и другим местам массового скопления людей.
- Нам всем необходимо осознать свою ответственность за своё здоровье, за родных и близких. Максимально сократить контакты с другими людьми и не выезжать из Северодвинска в областной центр или другие населённые пункты. Только так мы сможем остановить распространение вируса, - заключил Игорь Скубенко.
Глава города добавил, что о дополнительных мероприятиях, направленных на снижение опасности распространения коронавирусной инфекции, будет сообщено в ближайшее время. Сейчас ведутся консультации с региональным правительством.
Напомним, после деловой поездки в Германию глава администрации Северодвинска добровольно прошел двухнедельный период самоизоляции, продолжая руководить городом в режиме онлайн. Все эти дни участники Ассоциации «Вольное дело» мониторили его состояние, своевременно выпуская бюллетени в лучших традициях советской партийной прессы.