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"Понимаем... но грустим". Архангельская епархия смирилась с отменой богослужений

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 марта провел рабочее совещание с духовенством епархии.

На встрече присутствовали секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, благочинный приходов Архангельска игумен Феодосий (Нестеров), благочинный Холмогорского округа протоиерей Олег Шевчук, клирик Ильинского кафедрального собора священник Андрей Чернушенко и сотрудники Епархиального управления.

Участники совещания рассмотрели указ губернатора региона от 17 марта 2020 года «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

На совещании обсудили меры, которые будут приниматься на приходах и монастырях епархии по благословению правящего архиерея в связи с введением в регионе режима повышенной готовности. Такие меры предусмотрены в опубликованной на сайте Московской Патриархии «Инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

Архангельская епархия поддерживает усилия государства и общества по профилактике распространения инфекции. Призывая прихожан к соблюдению мер безопасности, епархия одновременно отмечает, что участие в богослужениях — важнейшая составляющая духовной жизни христианина. Предписываемые государственной властью меры, позволяющие предотвратить распространение инфекции, формируются на основе имеющегося практического опыта.

(по материалам Архангельской епархии)

20 март 09:13 | : Будни / Верую

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