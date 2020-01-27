Простуженные архангелогородцы теперь могут не посещать церковь

Если вы чувствуете признаки простудных заболеваний, то не приходите в храм на богослужения, чтобы не заражать других людей. С таким призывом к верующим обратился митрополит Волоколамский Иларион в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
«Почему-то у нас считается доблестью перенести на ногах грипп или простуду, а между тем это чревато осложнениями не только для самого человека, но и для окружающих людей. Поэтому мы сейчас должны отказаться от такого рода представлений, и если у нас есть простудное заболевание, то надо сидеть дома, пить чай с малиновым вареньем и ждать, пока оно пройдет, а не создавать условия для передачи этого простудного заболевания окружающим людям», — сказал митрополит Иларион .
Отметим, что на 16 марта в России зарегистрировано 63 случая заболевания, тысячи людей в разных регионах находятся под наблюдением. Школы и вузы в некоторых регионах переходят на дистанционное обучение.
Число заболевших коронавирусом нового типа во всем мире увеличилось до 169 тысяч человек. Более 77 тысяч вылечились, погибли более 6,5 тысячи больных.
За пределами Китая, где началась эпидемия, основным очагом распространения инфекции остается Италия. Там заболели уже более 24,7 тысячи человек и погибли более 1,8 тысячи. Вторая по величине вспышка в Иране — заболели почти 14 тысяч человек, погибли более 700 человек. Коронавирус также быстро распространяется в Южной Корее, Испании, Германии, Франции, США и Швейцарии. Случаи болезни зафиксированы почти в 150 странах мира.
(по материалам Архангельской епархии)