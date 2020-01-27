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Из-за коронавируса Россия переходит на работу "по удаленке"

В пятницу, 13 марта, более 250 сотрудников SuperJob работали из дома. Учитывая, что в Москве введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса и уже запрещены на мероприятия с более чем 5000 участников, на первый план вышло оперативное реагирование. Подготовка к полному переходу на удаленный режим работы заняла 1 день.

«Глядя на то, что происходит вокруг, и то, как в Австрии, Германии, Италии, Франции объявляется карантин, а местные компании – тотально не готовы, мы решили не дожидаться введения карантина и показать другим компаниям, как подготовиться к переходу на дистанционный режим работы. Такое у нас впервые. Мы решили посмотреть, как будет, если все поработают из дома», - рассказал основатель SuperJob Алексей Захаров.

Основой подготовки стало решение вопросов коммуникации: как между подразделениями, так и внутри отделов. Были определены основной и резервные мессенджеры, а также сервисы для аудио- и видеосвязи. Все сотрудники были проинструктированы на тему специфики рабочих процессов и обеспечены недостающими техническими средствами.

Для контроля за выполнением работ руководители использовали классические совещания, которые проводились в формате конференц-звонков. Сотрудники рассказывали о том, какая работа была проделана в предыдущий день и делились планами на текущий. Для отслеживания эффективности работы также использовался сервис контроля проектов, который позволяет в режиме онлайн контролировать ход выполнения задач.

Отдельное внимание было уделено новым сотрудникам – для того, чтобы избежать дополнительных вопросов с их стороны была использована база знаний, в которой собрана вся актуальная информация по рабочим процессам.

Все внешние встречи на пятницу были заменены видеозвонками. Результаты учений признаны успешными. В понедельник сотрудники вернутся на свои рабочие места.

Специалисты SuperJob готовы бесплатно проконсультировать клиентов компании по вопросу организации удаленной работы.

P.S. Редакция ИА RUSNORD отважно продолжает работать в обычном режиме.  

14 март 08:23 | : Экономика

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