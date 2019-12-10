Глава Северодвинска задумался о красоте

Завершилась двухдневная миссия в Северодвинске делегации Российского союза спортсменов. В рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодёжи России» известные спортсмены встретились со школьниками, познакомились с главой муниципалитета Игорем Скубенко и посетили главные достопримечательности города.
- Наш визит сразу пошёл не по намеченному плану, поскольку первая беседа, которая состоялась в школе № 6, очень сильно увлекла и ребят, и нас. Она длилась более двух с половиной часов, вместо намеченных полутора. Мы установили хороший контакт со слушателями и не хотели его прерывать. Следующие встречи с ребятами показали, что у вас в Северодвинске очень красивые, любознательные и талантливые дети. У нас растёт красивое поколение, - рассказала на встрече с главой города руководитель делегации «Олимпийские легенды - детям» Наталья Боярская.
Вместе с ней в рамках всероссийской благотворительной программы, поддержанной фондом Тимченко, в Северодвинск приехали пять легендарных спортсменов, все они являются олимпийскими чемпионами.
Нина Николаевна Смолеева - двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, победитель розыгрыша Кубка мира, четырехкратная чемпионка Европы, шестикратный победитель розыгрыша Кубка европейских чемпионов, семикратная чемпионка СССР, в 2006 году единственная из российских волейболисток введена в Волейбольный зал славы в США. Она награждена орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть», отличник физической культуры и спорта.
Владимир Васильевич Чебоксаров - серебряный призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, чемпион СССР, многократный призёр чемпионатов СССР, победитель 12 международных турниров, заслуженный мастер спорта СССР, судья международной категории, заслуженный тренер по греко-римской борьбе.
Антонина Викторовна Зеликович - самая титулованная российская спортсменка в академической гребле: двукратный серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный победитель всесоюзных и международных регат, 18-кратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР.
Анна Борисовна Алёшина - вице-президент Российского союза спортсменов, призёр Олимпийских игр по академической гребле, чемпионка Европы, чемпионка СССР, спартакиады народов СССР, обладательница Кубка СССР, заслуженный мастер спорта СССР.
Александр Геннадьевич Краснов - олимпийский чемпион по велоспорту, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Игр Доброй Воли, рекордсмен мира, шестикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР.
28 и 29 февраля олимпийские легенды провели встречи со старшеклассниками в актовых залах школы № 6 и Ягринской гимназии, в Северодвинском детском доме. В Детско-юношеском центре они побеседовали со спортивным активом города и вручили награды 63-м активистам массового спорта.
Олимпийские чемпионы уверены, что великие спортсмены и рекорды родом из малых городов, и без развития там физической культуры и спорта, без спортивного лифта для талантливых детей и молодёжи невозможны высокие достижения в национальном масштабе.
С главой города олимпийцы обсудили проблемы развития спортивной инфраструктуры, поделились наблюдениями о состоянии массового спорта.
Игорь Скубенко рассказал гостям о продвижении муниципального проекта по ремонту спортивных залов всех школ, оснащению учреждений образования полноценными игровыми площадками, которые играют роль спортивных центров в городских микрорайонах.
- Мы также сохранили плавательные бассейны в нескольких школах и детских садах, и сейчас планомерно их ремонтируем, чтобы у наших детей была возможность подружиться с водой. На это же нацелен проект «Умею плавать», в рамках которого квалифицированные тренеры обучают ребят из младших классов основам плавания и безопасного поведения на воде, - пояснил Игорь Скубенко.
Гости отметили, что Северодвинск выгодно отличается от многих российских городов, где развитие физической культуры и спорта не входит в число приоритетов.
- А какие у вас в дети! Высокие, сильные, красивые и к тому же талантливые и умные, -делились олимпийцы впечатлениями с главой муниципалитета.
На прощание участники встречи обменялись контактами, чтобы вместе продолжить деятельность по пропаганде и развитию спорта.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)