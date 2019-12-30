Архангельская область оказалась самой нефутбольной в стране

Это при том, что глава региона Игорь Орлов (на фото) сам заядлый футболист и болельщик.
Однако… нет благоустроенных полей (а с учетом северного климата – крытых манежей), футбольных тренеров приличествующей квалификации.
И главное, население почти не интересуется этим видом спорта… все пожрал хоккей с мясом.
Оценка производилась по пяти показателям: количество воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, работа школ и академий высокого уровня, наличие манежей, где дети занимаются в холодное время, и процент населения, периодически играющего в футбол.
Четыре из пяти критериев приносили регионам от 0 до 5 баллов в зависимости от уровня развития. Больше баллов начислялось только за футбольные академии и школы.
По результатам исследования Архангельская область оказалась в самом низу рейтинга. Она разделила 83-84 место с ещё одним регионом СЗФО — Мурманской областью. На её счету один зачётный балл. У лидера таблицы — Москвы — таковых 29.
По словам главного редактора ИА RUSNORD, он еще в свои первые приезды в Архангельск отметил для себя, чем местные школы отличаются от московских – после окончания уроков у первых не играют в футбол. Исходя из опросов, только 0.66% населения области деятельно увлекается этим видом спорта (то есть, играет, а не сидит с пивом у телевизора).
С таким интересом любые траты на инфраструктуру – вещь бессмысленная.
(фото с сайта rusbandy.ru)