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Архангельск не вошел в список самых ленивых городов России

По данным федерального социологического опроса, проведённого в январе 2020 года независимым исследовательским агентством ZOOM MARKET, самыми ленивыми россиянами стали жители: Липецка, Ростова-на-Дону и Воронежа. 


Респондентам задавали четыре вопроса: вы можете назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия? Вы считаете себя ленивым человеком? 


Далее следуют такие города, как: Омск (4), Брянск (5), Оренбург (6), Уфа (7), Симферополь (8), Волгоград (9), Екатеринбург (10), Астрахань (11), Саранск (12), Пермь (13), Красноярск (14), Саратов (15), Казань (16), Санкт-Петербург (17), Краснодар (18), Нижний Новгород (19), Самара (20), Томск (21), Москва (22) и Новосибирск (23).


По мнению Андрея Штырова, коммерческого директора агентства, ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху. 


Эксперт уточнил, что ленивыми себя считают только 8% респондентов, принявших участие в опросе. 


20 январь 10:13 | : Будни

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