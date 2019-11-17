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Холмогорский священник – осужденным: Господь обласкает заблудших

Клирик Холмогорского благочиния священник Александр Аншуков посетил осужденных исправительной колонии № 12 УФСИН России по Архангельской области.

В Петропавловском храме на территории учреждения священник совершил Литургию.

«Верующие осужденные, собравшиеся в этот день в храме, читали молитвы и прославляли Господа, — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. — Состоялись таинства Исповеди и Причастия. После этого отец Александр обратился к осужденным с напоминанием о том, что для Господа нет ни своих, ни чужих».

На сайте ведомства приведены слова священника. «Есть для Бога дети и души заблудшие, — сказал отец Александр. — Есть те, кто свято верят в Него, есть те, которые не хотят или боятся душу Богу открыть. Но все мы — дети Божии. Всех любит Он и всех простит. Помолитесь Ему и откройте душу свою и сердце свое».

Напомним, что в учреждениях УФСИН России по Архангельской области содержатся порядка 4700 православных верующих, действуют 12 православных храмов, часовен и семь молитвенных комнат. Между ведомством и Архангельской митрополией действует соглашение о сотрудничестве.

(по материалам Архангельской епархии)

18 декабрь 10:25 | : Будни / Верую

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