Холмогорский священник – осужденным: Господь обласкает заблудших

Клирик Холмогорского благочиния священник Александр Аншуков посетил осужденных исправительной колонии № 12 УФСИН России по Архангельской области.
В Петропавловском храме на территории учреждения священник совершил Литургию.
«Верующие осужденные, собравшиеся в этот день в храме, читали молитвы и прославляли Господа, — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. — Состоялись таинства Исповеди и Причастия. После этого отец Александр обратился к осужденным с напоминанием о том, что для Господа нет ни своих, ни чужих».
На сайте ведомства приведены слова священника. «Есть для Бога дети и души заблудшие, — сказал отец Александр. — Есть те, кто свято верят в Него, есть те, которые не хотят или боятся душу Богу открыть. Но все мы — дети Божии. Всех любит Он и всех простит. Помолитесь Ему и откройте душу свою и сердце свое».
Напомним, что в учреждениях УФСИН России по Архангельской области содержатся порядка 4700 православных верующих, действуют 12 православных храмов, часовен и семь молитвенных комнат. Между ведомством и Архангельской митрополией действует соглашение о сотрудничестве.
(по материалам Архангельской епархии)