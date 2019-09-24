На организацию научной экспедиции «Северный полюс—2020" будет выделено 1,7 млрд рублей

Об этом заявил на Форуме «Арктика: настоящее и будущее» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает Парламентская газета.
«Совместно с Ассоциацией полярников и её президентом Артуром Чилингаровым нам удалось включить в проект бюджета статью по обеспечению научной экспедиции «Северный полюс — 2020», — пояснил Владимир Бурматов.
В экспедиции будет задействован ледокол «Капитан Драницын», водоизмещением 26 тыс. тонн, который будет вморожен во льды. Целью «Северного полюса — 2020» станет реализация более 40 научных проектов в высоких широтах.
Экспедиция "Северный полюс - 2020" по изучению изменений климата продолжит традиции исследования высоких широт Арктики. Собранные данные в том числе помогут понять, как реагировать на происходящие климатические изменения,
"В 2020 году мы планируем экспедицию "Северный полюс - 2020", которая продолжит традиции, которые заложил сначала Советский Союз, потом Российская Федерация по исследованию высоких широт Арктики, - говорит директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ Сергей Хрущев. - Для нас очень важно, что будет происходить в Арктике, и как мы должны адаптироваться к тем изменениям, которые происходят в климате, как планета должна адаптироваться к тем изменениям, которые мы прогнозируем. И мы должны более качественно и на высоком научном уровне готовить прогноз наших последующих операций в Арктике".
По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Александра Макарова, в последнее время климатические изменения наблюдаются повсеместно, и в Арктике они происходят в 2-4 раза быстрее, чем в остальных регионах. Максимальная скорость изменений наблюдается в районе Таймыра. Это приводит к росту количества опасных гидрометеорологических явлений в российской Арктике, они проявляются и на суше, меняются ледовые условия в акватории Северного Ледовитого океана: с одной стороны, количество льда немного уменьшается, с другой стороны, наблюдается рост количества опасных ледовых явлений, увеличивается количество айсбергов.
Программа исследования мирового океана и рост числа морских экспедиций являются частью национального проекта "Наука". Он предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.
В экспедиции предполагается участие более 250 российских учёных из 28 институтов РАН, восьми университетов, двух институтов Росатома, трёх институтов Росгидромета, трёх институтов Минздрава и пяти производителей научного оборудования.