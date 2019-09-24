Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На организацию научной экспедиции «Северный полюс—2020" будет выделено 1,7 млрд рублей

Об этом заявил на Форуме «Арктика: настоящее и будущее» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает Парламентская газета.

«Совместно с Ассоциацией полярников и её президентом Артуром Чилингаровым нам удалось включить в проект бюджета статью по обеспечению научной экспедиции «Северный полюс — 2020», — пояснил Владимир Бурматов.

В экспедиции будет задействован ледокол «Капитан Драницын», водоизмещением 26 тыс. тонн, который будет вморожен во льды. Целью «Северного полюса — 2020» станет реализация более 40 научных проектов в высоких широтах.

Экспедиция "Северный полюс - 2020" по изучению изменений климата продолжит традиции исследования высоких широт Арктики. Собранные данные в том числе помогут понять, как реагировать на происходящие климатические изменения,

"В 2020 году мы планируем экспедицию "Северный полюс - 2020", которая продолжит традиции, которые заложил сначала Советский Союз, потом Российская Федерация по исследованию высоких широт Арктики, - говорит директор департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ Сергей Хрущев. - Для нас очень важно, что будет происходить в Арктике, и как мы должны адаптироваться к тем изменениям, которые происходят в климате, как планета должна адаптироваться к тем изменениям, которые мы прогнозируем. И мы должны более качественно и на высоком научном уровне готовить прогноз наших последующих операций в Арктике".

По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Александра Макарова, в последнее время климатические изменения наблюдаются повсеместно, и в Арктике они происходят в 2-4 раза быстрее, чем в остальных регионах. Максимальная скорость изменений наблюдается в районе Таймыра. Это приводит к росту количества опасных гидрометеорологических явлений в российской Арктике, они проявляются и на суше, меняются ледовые условия в акватории Северного Ледовитого океана: с одной стороны, количество льда немного уменьшается, с другой стороны, наблюдается рост количества опасных ледовых явлений, увеличивается количество айсбергов.

Программа исследования мирового океана и рост числа морских экспедиций являются частью национального проекта "Наука". Он предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет обновлено 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников будут составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.

В экспедиции предполагается участие более 250 российских учёных из 28 институтов РАН, восьми университетов, двух институтов Росатома, трёх институтов Росгидромета, трёх институтов Минздрава и пяти производителей научного оборудования.

06 декабрь 11:05 | : Будни

Главные новости


Игорь Орлов: "Мне говорили: "Ты - самоубийца!". Губернатор о выборах, Шиес и превратностях судьбы
«Не исключаем провокацию». Общественность о задержании главы Архангельской налоговой службы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (52)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20