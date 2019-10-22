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«Ценный нравственный урок». Русские женщины на Афганской войне

Подвиг советских женщин в Афганской войне обсудили в центральной северодвинской библиотеке. Провел беседу священник Александр Лашков.

Среди участников встречи были ветераны войны и единственная в Архангельской области военнослужащая участница событий Татьяна Мельник.

Татьяна Фёдоровна в Афганистане проходила службу в звании прапорщика. «Присутствовавшие с восхищением восприняли её рассказ о том, как наши женщины решали свои трудовые и бытовые вопросы в жестких условиях быта, непривычного тяжелого климата, совершенно чужой культуры, при постоянной опасности смерти», — рассказал отец Александр.

Священник напомнил, что военнослужащие женщины выполняли обязанности переводчиц, шифровальщиц, связисток, архивариусов, сотрудниц баз материально-технического обеспечения. Вольнонаемные гражданские служащие работали фельдшерами и медсестрами, получали должности в военторгах, полковых библиотеках, прачечных, работали поварами, официантками в столовых, парикмахерами, принимали активное участие в концертной деятельности, укреплении контактов с местным населением.

В Афганской войне поучаствовали около 21 тысячи вольнонаемных и военнослужащих женщин. Многие награждены орденами и медалями СССР. Некоторые погибли при обстрелах, от мин, в сбитых самолетах, упавших в пропасть машинах, от инфекционных заболеваний.

«Присутствие женщин в войсках воодушевляло и дисциплинировало воинов, напоминало о доме, сестрах, матери, — отметил отец Александр. — В предсмертном сне солдат обращался к своей матери, и хотя ему отвечала медсестра, он слышал материнскую молитву, родную речь, которая утешала в последнюю минуту его жизни. Так молодые девушки вмиг становились матерями, первыми принимали тяжелую душевную ношу, которую впоследствии понесут матери родные».

Священник поблагодарил Татьяну Мельник за внимание, которое она уделила северодвинцам: «Мы получили очень ценный нравственный урок. Женщин военного прошлого не так уж много. Они столкнулись со смертью и каждодневным изнуряющим трудом, но смогли сберечь чистоту души и через годы пронести чувство сострадания и тепла».

(по материалам Архангельской епархии)

29 ноябрь 08:59 | : Будни / Верую

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