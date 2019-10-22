Архангельск скорбит: Ушла из жизни героическая женщина Наталья Алексеева

Увлечённая изобразительным искусством, педагогической работой в художественной школе и активной общественной деятельностью, Наталья Ивановна Алексеева всю жизнь успешно занималась физкультурой и спортом, активно пропагандировала их среди инвалидов.
Наталья Алексеева родилась 31 декабря 1941 года, и с первых дней ей пришлось бороться за жизнь. Маленькую девочку обнаружили в сугробе - обмороженную, с тяжелыми родовыми травмами. Болезнь сделала её инвалидом, но не смогла сломить этого человека. Со школьных лет она любила спорт, музыку, изобразительное и театральное искусство. В 1972 году Наталья Алексеева с отличием окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина и три курса художественного-графического факультета Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. С 1989 года стала активной участницей соревнований клуба любителей бега «Гандвик». Спустя 8 лет она вошла в десятку лучших спортсменов-инвалидов Архангельской области. Одно из самых ярких и незабываемых её достижений – победа на Московском международном марафоне в 2003 году на дистанции 10 километров. Тогда у 61-летней Натальи Алексеевой перевернулась коляска за 800 метров до финиша. Но она не сдалась и стала победительницей. В 2014 году именно ей доверили нести факел Огня зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Но в жизни Натальи Алексеевой был не только спорт: она занималась изобразительным искусством, писала стихи, преподавала в художественной школе и уделяла внимание общественной деятельности.
- Своим жизненным примером Наталья Алексеева показала, как воля и любовь творят судьбу человека. Нам горько осознавать, что больше не будет возможности увидеть Наталью Ивановну на соревнованиях или выставках, многочисленных социальных мероприятиях. Но есть уверенность, что город не забудет столь знаковую личность. Она оставила свой след в душах и судьбах многих людей, которые готовы были подчиниться болезни, трудностям. Но оптимизм, вдохновение, достижения Натальи Алексеевой служили ярким доказательством – жизнелюбие творит чудеса. Она щедро делилась своим опытом, отзывалась на призыв о помощи. Не только знаменитая спортсменка – человек с большой буквы – Наталья Ивановна навсегда останется в наших сердцах, на страницах славной истории Архангельска, - отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
Прощание с Натальей Алексеевой состоится в субботу, 30 ноября, в 11 утра в морге Первой городской больницы.