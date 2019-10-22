На 1-й очереди ЖК «Nordica» в Северодвинске заканчивают кирпичную кладку стен

Холдинг «Аквилон Инвест» возводит ЖК «Nordica» в городе корабелов на ул. Победы.
В настоящее время строители завершают кирпичная кладка стен 9-этажной первой очереди комплекса. Устройство внутренних перегородок здания выполнено почти на 80%, Ведется остекление окон и выполняется внутриквартирная разводка электросетей – 15%. На второй – 11-этажной очереди завершено возведение цокольного этажа. Строители ведут кирпичную кладку стен 1-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
ЖК «Nordica» площадью 18 тыс. кв. м расположен в тихом уютном зеленом районе города корабелов с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Из окон квартир открывается живописный вид на озеро Новое. В непосредственной близости расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета», в шаговой доступности – школа №28, детсад №8 «Лесная сказка», социально-реабилитационный центр для детей «Солнышко», почтовое отделение, несколько магазинов.
Впервые в регионе проект современного жилого комплекса выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Холдинг «Аквилон Инвест» привлек известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта. Всего в ЖК «Nordica» с использованием передовых принципов планировки «Разумные метры» спроектировано 396 квартир, от студий до классических трехкомнатных. Что касается благоустройства территории площадью более 1,5 га, то оно будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всем мире. Внутренняя территория между корпусами устроена по принципу «Двор без машин». Здесь планируется выполнить ландшафтный дизайн с искусственно созданными «холмами», которые формируют особый стиль, большое количество озеленения. Будет установлена спортивная площадка, уличные тренажёры, игровые комплексы двух типов для детей разных возрастов, с безопасным покрытием основания, проложены велодорожки и сделана велопарковка, а также площадки для барбекю. Предусмотрена большая наземная автостоянка по периметру участка.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит в городе корабелов четыре жилых комплекса общей площадью около 85 тыс. кв. м. Также компания приобрела земельный участок площадью 10,7 тыс. кв. м. в районе улицы Орджоникидзе. В настоящее время администрацией Северодвинска выдан градостроительный план участка, ведется проектирование многоэтажного жилого комплекса. Кроме того, холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает варианты комплексной застройки территорий, включающие возведение объектов социальной инфраструктуры и благоустройство общедоступных рекреационных зон.
Только в ноябре в Северодвинске квартиру в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест» с полной отделкой и сертификатом на мебель можно приобрести всего за 1,9 млн. рублей. При этом клиент может выбрать отделку за полцены 3 тыс. руб./кв. м или скидку 3 тыс. руб./кв. м и получает сертификат на мебель на сумму до 50 тыс. рублей*
*Сроки проведения акции с 01.11.2019 по 30.11.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент подарков не выплачивается. Застройщик: ООО «Альфа-Строй». Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 4. Проектная декларация на сайте www.наш.дом.рф
СПРАВКА
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» - одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на рынке недвижимости - создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Холдинг «Аквилон-Инвест» является четырехкратным обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015-18 годах. Также компания входит в ТОП-25 Единого реестра застройщиков России.
В активе холдинга 100 объектов различного назначения общей площадью около 1 млн. кв. м: современных жилых комплексов с подземными паркингами, многофункциональных торгово-развлекательных центров и офисных зданий. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительного надзора и точно в срок. Сегодня компания представлена в четырех городах: Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве. В портфеле холдинга – около 930 тыс. кв. м строящейся недвижимости, в этом году планируется сдать в эксплуатацию порядка 150 тыс. кв. м.
Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой недвижимости. Партнерами «Аквилон Инвест» являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты.
Офис в Санкт-Петербурге:
Московский пр. 102, 1 этаж.
Телефон: (812) 34-11111
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ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж.
Телефон/факс: (8182) 65-00-08
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru
Офис в Северодвинске:
Ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), телефон: (8184) 52-00-00