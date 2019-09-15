Общественные слушания: Как совместить интересы природы с интересами людей?

Именно этой проблеме были посвящены общественные слушания по теме «Особенности проживания граждан в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ)», прошедшие в Общественной палате РФ 12.11.2019. На этом мероприятии удалось побывать и мне. Поэтому поделюсь личными впечатлениями.
По словам модератора встречи председателя Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбины Дударевой, сейчас все институты (как власти, так и общественные) получают большое количество обращений по поводу трудностей, которые возникают у людей, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах или в непосредственной близости от ООПТ. За текущий год только в Минприроды России поступили 1684 такие жалобы. Уже достаточно давно стало очевидно, что изменения в законодательстве об ООПТ назрели. Поэтому именно министерство стало одним из инициаторов прошедших общественных слушаний, на которых граждане, эксперты, представители инициативных групп и власти со всей страны попытались озвучить наиболее злободневные свои предложения по корректировке законодательства в области ООПТ.
Особенно острая ситуация сложилась на территориях национальных парков и государственных заповедников, на территории которых расположено около 900 населенных пунктов. Альбина Дударева очень образно охарактеризовала проблемы людей на этих территориях: «Иногда гвоздя нельзя забить — так государство охраняет эту территорию». Поэтому не удивительно, что недовольство уже достигло точки кипения вплоть до массовых протестов и требований об отмене на территориях проживания людей статуса нацпарков и заповедников. В ходе заседания «искрило» между представителями минприроды и представляющими его позицию экспертами и представителями региональной и муниципальной власти и общественниками и экспертами, представляющими интересы местного населения.
Наверное именно поэтому узловой точкой стало обсуждение проблем в нацпарках и федеральных заповедниках. Из полемики стало ясно, что конфликты порождаются коллизиями между федеральным законом об ООПТ с одной стороны, и градостроительным и лесными кодексами с другой стороны. Фактически, граждане, проживающие на территориях ООПТ, оказываются ограниченными в своих конституционных правах. Прежде всего, в правах на свободу хозяйственной деятельности и распоряжения собственностью. Очень хорошо причину конфликтов охарактеризовал член Общественного совета при Минприроды РФ Лев Григорьев: «Ограниченное хозяйствование — это режим, который нужно соблюдать. И администрация ООПТ будет требовать соблюдения этого режима. А такое положение всегда порождает противоречие между людьми, которые хотят вести хозяйственную деятельность на территории, и теми людьми, которые обязаны это положение соблюдать и требовать с нарушителей, в том числе и штрафы, и другие меры воздействия». Поэтому вопрос ограничений для граждан, проживающих в границах ООПТ, по мнению Льва Григорьева, является весьма существенным, и социально-экологические конфликты по этой причине неизбежны.
Завершая обсуждение, модератор встречи Альбина Дударева отметила уникальность мероприятия, так как ранее еще не было случая, когда министерство обращалось к общественникам на этапе разработки проекта поправок в закон об ООПТ. После чего проинформировала участников о том, что это обсуждение было первым, и заверила присутствующих в том, что диалог будет продолжен и на площадке ОП РФ, и на других площадках.
Учитывая это обстоятельство, хочу поделиться соображениями о форматах будущих обсуждений.
ООПТ в России очень разноуровневы – от природных памятников ЮНЕСКО и федеральных национальных парков, с одной стороны, до обычных муниципальных парков в городах, с другой. Особняком стоят проблемы ООПТ в мегаполисах, густо населенных территориях с интенсивной хозяйственной деятельностью, и проблемы ООПТ на территориях традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Именно по этой причине есть необходимость в устранении лакун и коллизий между ФЗ об ООПТ и другими нормативными правовыми актами РФ и регионов. Если для нацпарков, как это показала дискуссия на заседании, актуально согласование закона об ООПТ и Градостроительного и Лесного кодексов, то для региональных ООПТ на территориях традиционной хозяйственной деятельности КМНС актуально согласование закона об ООПТ с законодательством о КМНС, законами об охоте и добыче водных биоресурсов.
Прямая аналогия – проблемы такого же разноуровнего предпринимательского сообщества РФ. Именно по этой причине сейчас оно сгруппировалось в три «колонны». «Союз промышленников и предпринимателей России» выражает и обсуждает проблемы крупного системообразующего экономику страны бизнеса. «Деловая Россия» представляет интересы среднего бизнеса, влияющего на экономику своих и соседних регионов. И «ОПОРА России», объединяющая и выражающая интересы малого бизнеса и ИП. И это не считая сообществ отраслевой специализации. Например, в области сельского хозяйства.
Поэтому для повышения эффективности последующего диалога можно посоветовать организаторам выделить отдельные мероприятия для обсуждения проблем по уровням ООПТ. Поскольку мне было не очень интересно слушать про проблемы нацпарков. Единственное, что я вынес из обсуждения, так это убеждение в правильности категорического возражения жителей Вайгача и общественности Ненецкого округа против создания на острове национального парка. Думаю, что представителям Москвы и Забайкалья было так же малоинтересно слушать о проблемах КМНС на Алеутских островах и Вайгаче, поскольку слово нам дали исключительно из уважения к потраченным деньгам и времени на дорогу до столицы.
Завершая статью, сообщаю, что в слушаниях я представлял «Союз рыбаков и охотников Ненецкого автономного округа» (НО "Рыбакохотсоюз НАО»). И направил предложения в рабочую группу. В заседании участвовали Владимир Киприянов, в качестве научного руководителя и члена ТСО «Хэбидя-Я» («Святая земля») о. Вайгач. Ему удалось кратко выступить, но его доклад «О деструктивном влиянии WWF России и некоторых представителей академической науки РФ на природоохранную политику руководства страны и регионов, наносящую ущерб конституционным правам КМНС на примере острова Вайгач Ненецкого АО», так же передан в рабочую группу. В слушаниях участвовал Владимир Богданов, генеральный директор фирмы БАСК, партнер Общины «Хэбидя-Я». Он направил в рабочую группу презентацию «Предложение компании «БАСК» по развитию традиционных промыслов народов Севера: создание гагачьих хозяйств с централизованной системой обучения, оснащения, закупки и глубокой переработки гагачьего пуха».
Борис Дульнев
Специально для ИА RUSNORD
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