Что такое "национальная идея"? Взгляд протоиерея Евгения Соколова

Глава миссионерского отдела в Архангельской и Холмогорской епархии Евгений Соколов:
Сегодня в многочисленных спорах, которые принято называть ток-шоу, к сожалению, забыт основополагающий принцип древних: «Прежде чем приступать к дискуссии, необходимо договориться о терминах». Нам кажется, поэтому все ныне происходящее и воспринимается именно как шоу. Давайте на простом, конкретном примере рассмотрим, как важно предварительно правильно расставить акценты в терминологии. Очень часто мы слышим в происходящих спорах слово патриотизм. При этом видим, что к патриотам себя причисляют люди, которые исповедуют разные, а порой, противоположные, взгляды на вопросы политического, экономического и идеологического устройства страны. У многих лидеров политических партий и движений совершенно разные воззрения на институт семьи, проблемы образования и воспитания. И даже в основе столь важных доктрин, как оборонная или научная, встречаются совершенно разные толкования. Люди, участвующие в дискуссиях, все без исключения называют себя патриотами. И как же узнать, кто из них подлинный патриот, а кто нет?
Приведу пример, который приводил уже неоднократно. Однажды мне пришлось вести долгий разговор с человеком, имеющим высокий военный чин. Во время обсуждения разных тем, которых мы касались, он задал мне вопрос:
— Вы кому служите?
— Я Богу служу, а Вы кому?
— Я служу Родине.
— Товарищ полковник, а что такое Родина?
— Родина, — ответил он, — это березка в моем полисаднике, родник на берегу моей лесной реки, это моя деревня.
— Товарищ полковник, березку спиливают, родник затоптали, деревня разрушается. Почему же Вы сидите здесь, а не идете защищать свою Родину? — спросил я его.
— Как вы ставите вопрос?! — Изумленно возразил он.
— Именно так, как Вы мне его объяснили, — заметил я.
Патриотом, действительно, считается человек, который любит Родину, но тогда возникает другой вопрос, а что мы понимаем под словом Родина? Пока мы не получим исчерпывающий ответ на данный вопрос, говорить о патриотизме просто неуместно. Может именно поэтому сегодня люди совершенно разных взглядов на устройство общества называют себя патриотами, а возразить им нечего именно потому, что мы никак не определись со словом Родина.
И очень важно понять, что именно подобная неопределенность с важнейшими основополагающими терминами зачастую не дает нам возможность определиться с духовными приоритетами.
Несколько лет назад на Рождественских чтениях председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда в своем докладе поставил вопрос: где мы, какой период в жизни государства и Церкви сейчас? При этом Владимир Романович подчеркнул, что только правильно ответив на этот вопрос, можно выстраивать приоритеты духовной жизни народа и церковной миссии. Вопрос, действительно, чрезвычайно важен. В годы гонений первых веков христианства главным было не отречься от Христа, не предать свою веру. В период Вселенских Соборов необходимо было разработать догматическое учение и преодолеть ереси, разрушавшие церковный организм многочисленными лжеучениями. Какое же время в нашей жизни сейчас? К сожалению, вопрос, поставленный тогда в докладе Владимира Легойды, до сегодняшнего дня так и остается без ответа. Может именно этим следует объяснить многочисленные разногласия по поводу приоритетов нашего миссионерского служения. И более того, порой из-за такой несогласованности в терминологии вырастают серьезные проблемы.
Возвращаюсь к своему разговору с полковником. Я напомнил ему, что офицер царской армии воевал за веру, царя и Отечество. В служении Родине на первом месте у русского офицера стояла духовная идея. На втором — власть, которая эту идею защищала и насаждала. И только на третьем месте была территория, на которой эта идея утверждалась. Когда люди, пришедшие к власти в результате революции, изменили духовную идею, русский офицер имел право оставить служение другой, чуждой ему идеи, которой он не присягал.
Итак, мы видим, что важнейшим принципом существования государства должна быть национальная идея. Если простым языком расшифровать это понятие, то можно так сформулировать смысл слов национальная идея: это четко и ясно сформулированная и аргументировано развернутая историософская позиция, объясняющая духовный смысл существования данных народов на данной территории.
Повторюсь еще раз — духовный смысл существования данных народов на данной территории.
Именно духовная идея, которая исповедуется государством, способна объединить общество, дать ему нравственные критерии и смысл жизни страны. Это хорошо почувствовал тысячу лет назад киевский князь Владимир. Пока разные славянские племена исповедуют разные духовные ценности, междоусобица между пленами никогда не прекратится. Долго и мучительно выбирал святой равноапостольный князь духовные ценности для своего народа. Но после этого выбора тысячу лет жила и мучительно трудно отстаивала наша страна свою национальную идею, которую дарует нам Бог при нашем зарождении и становлении — святая Русь, храни веру Православную, в ней же твое утверждение.
Наверное, главная наша проблема сегодня именно в том, что мы никак нашу национальную идею не сформулируем. Хотя нужно отметить, что руководство страны уже озвучило эту проблему. На прошедшем Валдайском форуме наш президент произнес такие слова, я цитирую: «После 1991 года была иллюзия, что новая национальная идеология, идеология развития, родится как бы сама по себе. Государство, власть, интеллектуальный и политический класс практически самоустранились от этой работы, тем более что прежняя официозная идеология оставляла тяжелую оскомину. И просто на самом деле все боялись даже притрагиваться к этой теме. Кроме того, отсутствие национальной идеи, основанной на национальной идентичности, было выгодно той квазиколониальной части элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы, и не связывала свое будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались. Практика показала, что новая национальная идея не рождается и не развивается по рыночным правилам. Самоустроение государства, общества не сработало, также как и механическое копирование чужого опыта. Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету — неотъемлемая часть нашего национального характера».
Не удержусь от восклицания — замечательные слова. И теперь остается вопрос официальной формулировки национальной идеи нашего государства.
И здесь мы переходим в область духовных понятий и духовной терминологии, так как национальная идея всегда имеет духовную составляющую. В данном случае надо спросить себя, верим ли мы в Бога, верим ли мы, что окружающий мир — Творение Божие, а не случайный эволюционный процесс самоформирующейся материи. Ответ именно на этот вопрос определит содержание и формулировку нашей национальной идеи. Ибо национальная идея — это не идеологическая роскошь, обеспечивающая работой философов и политологов. Национальная идея (давайте это хорошо поймем) — это принцип, на основании которого строится вся национальная политика, как внутренняя, так и внешняя. Не имея национальной идеи, государство, по существу, не имеет компаса в бурном море исторического существования. Ни военной, ни внешнеполитической, ни религиозной, ни образовательной доктрин быть не может. Все эти доктрины призваны только укреплять национальную идею, развивать и уточнять ее. Раз ее нет, то не может быть и инструментов, проводящих эту идею в жизнь. И то, что мы никак не можем собраться и сформулировать нашу национальную идею, сегодня наша огромная проблема.
Теперь о самом главном. Я не случайно поставил, как основной, вопрос о вере в Бога. Именно ответ на него определяет формулировку нашей национальной идеи. Ибо есть простая духовная аксиома: смыслом бытия любого творения является служение Творцу в рамках Его воли. Если мы примерим данную аксиому к себе, то поймем, что любая вещь, приобретенная или изготовленная нами, нужна, пока она нам служит в рамках нашей воли. Перегоревшую лампочку или сломанный будильник мы выбрасываем, как творение, которое отказалось нам служить. Запомним еще раз хорошенько: любое творение смыслом своего бытия имеет служение Творцу в рамках его воли.
О каждой призванной к жизни душе, есть промысел Божий. Господь дает Своему творению — человеку — величайший дар жизни в образе и подобии Божьем. И понятно, что смыслом жизни каждого из нас является преображение души для того, чтобы понять и выполнить волю Божию! Для этого Бог и дарит нам жизнь. И итогом нашей жизни будет не смерть, а отчет нашей души после телесной смерти Своему Творцу об итоге своей жизни, как выполнении воли Божией.
Но если есть воля Божия о каждой призванной к бытию человеческой душе, то, конечно же, промысел Божий есть и о каждом народе, о каждой стране. И каждый народ должен воспринять свое бытие, как своеобразное духовное задание Божие — служение Творцу в рамках Его воли. Это и есть национальная идея любого народа. И, принимая ее, народ тем самым присягает Создателю на верность служения Ему, на несение порученного народу духовного Креста. Только тогда народ, страна могут обращаться за помощью к своему Творцу в различных событиях, когда они живут, выполняя национальную идею, данную Богом. Иначе смысл молитвы просто теряется. Мы помним простую мудрость в русской пословице: «Без Бога не до порога». Около тысячи лет росла, расширялась, укреплялась, посрамляла своих врагов Святая Русь, с Божией помощью спасая и себя, и многие народы, жертвуя своими лучшими сынами и дочерями, но сохраняя свою национальную идею.
Но вот пришло лихое время, и отказалась наша страна от Богом данной национальной идеи — «Святая Русь храни веру Православную!» — заменив ее на идею построения светлого будущего без Бога и поставив в центр бытия человека, его волю и разум. И долгих 70 лет мы всеми силами популяризировали эту ложную идею построения светлого будущего без Бога. Титаническими усилиями пытались доказать всему миру, что выбор сделан был правильный. Увы! Сколько примеров дает нам история, напоминая о распаде многих империй, которые вместо Богом данной национальной идеи выбирали иные. Можно вспомнить великую Римскую империю, в которой проповедовали все апостолы. Но вместо того, чтобы распространение христианства в мире воспринять как национальную идею, Рим высокомерно отверг ее, заменив на известную идею «Хлеба и зрелищ». Проходят считанные века, и примитивные варвары разбивают непобедимую империю в щепки. Еще раз запомним: разбивают варвары, у которых нет ни профессиональной армии, ни конституции, ни академии, ни философии. Вот цена выбора ложной национальной идеи.
Сегодня мы стоим перед простым и, одновременно тяжелым выбором. Надо найти силы и вновь поставить в центр бытия нашей страны Бога, Его волю. И жить с твердой верой и сознанием, что это единственный путь, когда Господь будет помогать нам вернуться к нашей подлинной, данной Богом национальной идее: «Святая Русь, храни веру Православную, в ней же твое утверждение». Только через исповедование Богом этой национальной идеи мы сможем вырваться из духовного плена. Без Бога не до порога — вспомнить бы еще раз.
Последнее. Предвижу стандартное возражение, которым нас постоянно пытаются ввести в заблуждение, когда утверждают, что Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. Но это неверно. Мы мононациональное и моноконфессиональное государство по всем нормам, утвержденным международным правом. Ибо на последней переписи 80% граждан России обозначили свою национальность как русские, а вероисповедание — Православие. Поэтому мы вправе сказать, что мы мононациональный и моноконфессиальный народ. И нам Богом доверена трудная, но очень ответственная задача хранить веру Православную как главный смысл существования нашего государства. Мы терпеливый, искренний, честный народ. Мы сохранили за свою тысячелетнюю историю около ста национальностей, ста языков, ста традиций. Всем народам, живущим с нами в России, мы обеспечивали достойное существование не зависимо от их вероисповедания.
Сегодня перед нами стоит ответственный и мучительный выбор. Такое впечатление, что мы боимся или стесняемся признать себя православным народом, который принял веру от Византии и долго хранил ее, почти тысячу лет. А потом... потом чуть не потерял ее, свою национальную идею. Но Господь дает нам возможность подняться и с помощью Божией начать возрождать православное государство. Поверим ли мы Богу на этот раз? Сумеем ли подняться в доверии к своему Творцу и быть достойными выбора своих предков? Зависит от каждого из нас.
P.S. Напомним, что студенты СГМУ жалуются журналистам на то, что их насильно сгоняют слушать этого батюшку в ущерб лекциям по специальности.