ОНФ: Сельчане даже не догадываются о возможностях интернета

Активисты Общероссийского народного фронта в рамках проекта ОНФ «Село. Территория развития» провели мониторинг объектов точек доступа в интернет в сельских населенных пунктах Архангельской области и оценили уровень удовлетворенности сельских жителей качеством их работы. По результатам рейдов общественники обратились в филиал ПАО «Ростелеком» с просьбой повысить информированность населения региона об универсальных точках доступа в интернет в сельских населенных пунктах.
Общественники проверили в 11 поселениях пяти муниципальных образований Архангельской области наличие точек доступа в интернет, установленных в рамках национальной программы по борьбе с цифровым неравенством. Так, в Вилегодском, Мезенском, Приморском и Няндомском районах сельские жители почти не информированы о возможности бесплатно пользоваться интернетом, при наличии точек доступа и отличной скорости интернета - более 10 БМ/сек.
В трех поселениях Холмогорского района жителям известно о фактическом наличии и местонахождении точки доступа в интернет, который активно используется даже пожилыми людьми. Активисты ОНФ отмечают, что почти на всех опорах, где размещено оборудование, есть информационные таблички.
«Безусловно, одной из основных задач национальной программы является устранение цифрового неравенства на территории Российской Федерации, особенно в сельских поселениях, - прокомментировал член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Цифровая экономика» в Архангельской области Владимир Торопов. - В зимний период пенсионеры, в основном, находятся дома, и стремятся читать больше новостей, общаться в социальных группах, писать письма родным и близким, но не всем это удается. Конечно, нельзя не учитывать огромную территорию области».
По мнению Торопова, это определенный минус в реализации национального проекта. «В одних поселениях нет точек доступа к интернету, в других - жители просто не осведомлены о возможности бесплатно им пользоваться», - отметил он.
ОНФ обратился в Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» с просьбой повысить информированность населения региона об универсальных точках доступа в интернет в сельских населенных пунктах.
По состоянию на 30 июня 2019 г. в Архангельской области для реализации национального проекта «Цифровая экономика» с использованием волоконно-оптической линии к интернету подключено 95 населенных пунктов.