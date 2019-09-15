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Игорь Скубенко: Северодвинская «Скорая» - она действительно скорая (к юбилею станции)

Северодвинская станция скорой медицинской помощи отметила своё 80-летие. Юбилейные торжества состоялись в Центре культуры и общественных мероприятий.

Поздравить коллектив скорой помощи, возглавляемый отличником здравоохранения Еленой Павловой, пришли представители администрации Северодвинска, депутаты всех уровней - от Госдумы РФ до городского, а также представители областного минздрава, руководители северодвинских учреждений здравоохранения, градообразующих предприятий и общественных организаций.

В своём видеопоздравлении глава Северодвинска Игорь Скубенко сравнил скорую помощь с элитным спецназом.

- Вас объединяет отличная выучка и постоянная боеготовность. В мой адрес поступают обращения и жалобы горожан на различные ситуации и службы. Но я не помню ни одной на вашу организацию. Северодвинская скорая - всегда рядом, всегда вовремя! - отметил глава города.

Его заместитель по социальным вопросам Ирина Сахарова добавила, что скорая помощь - надёжный социальный партнёр города.

- Вы всегда сопровождаете многолюдные праздничные и спортивные мероприятия, и мы уверены, что если понадобится помощь, она непременно будет оказана, - отметила она.

В адрес ветеранов северодвинской станции скорой медицинской помощи, её сегодняшних сотрудников прозвучало много замечательных слов. И все они соответствуют действительности.

Сегодня диспетчерская скорой помощи полностью компьютеризирована, приобретено эксклюзивное программное обеспечение. Прием вызовов осуществляется с обязательной записью диалога на внешний носитель, связь с бригадами осуществляется по мобильному телефону. Оперативный отдел и все 24 автомобиля оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Врачи и фельдшеры Северодвинской станции скорой помощи владеют самыми современными медицинскими методиками, что помогает сохранить жизнь и здоровье тысячам людей.

Своими наработками и уникальным оборудованием медики делятся с коллегами - их уникальный учебный симуляционный центр пользуется огромной популярностью.

Об успешности учреждения-юбиляра говорит и длинный список его сотрудников, удостоенных наград комитета по здравоохранению Госдумы РФ, губернатора Архангельской области, областного министерства здравоохранения, администрации Северодвинска и городского совета депутатов.

На торжественном мероприятии прозвучало также много пожеланий здоровья, благополучия и процветания. Присоединяемся к ним и мы. Будьте здоровы, уважаемые сотрудники северодвинской станции скорой медицинской помощи!

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

09 ноябрь 08:36 | : Будни

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