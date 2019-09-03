Умар Кремлев планирует организовать Кубок мира по боксу в России

По словам генерального секретаря ФБР Умара Кремлева, Кубок мира по боксу может быть организован в России
30 октября стало известно, что AIBA (Международная ассоциация любительского бокса), членом исполнительного комитета которой является генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, рассматривает возможность проведения Кубка мира по боксу в России.
«Насколько я знаю, AIBA хочет ввести Кубок мира. Будет чемпионат мира, а Кубок — командные соревнования. Если эта идея AIBA будет реализована, то мы постараемся заполучить право проведения турнира в 2020 году. И тогда турнир пройдет в нескольких регионах нашей страны, а место проведения финала уже выберем», — прокомментировал ситуацию Кремлев.
Ранее генеральный секретарь и первый вице-президент Европейской конфедерации бокса (EUBC) сообщал СМИ о намерении проводить масштабные спортивные мероприятия для привлечения внимания аудитории и популяризации бокса среди молодежи. По мнению Кремлева, именно благодаря таким событиям в России может возродиться любовь к данному виду спорта.
Большие события в большой стране
В этом году на территории России уже проводилось два крупнейших мероприятия в мире бокса: чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге и чемпионат мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ.
На XX чемпионате мира по боксу российские спортсмены заняли второе место в командном зачете, взяв три золотые и одну бронзовую медали. Девушки показали более яркий результат — спортсменки заняли шесть призовых мест, из которых получили три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Оба спортивных состязания Федерация во главе с Кремлевым оценила очень высоко. «Очень благодарен губернатору Республики Бурятия. И тут организовали лучший чемпионат мира. Мои коллеги по исполкому из Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) благодарят за этот турнир и говорят, что мы показали, как надо организовывать женский чемпионат мира. Этот турнир прошел на высочайшем уровне», — сказал Умар Кремлев на церемонии закрытия чемпионата мира по боксу среди женщин.
Во время каждого соревнования Кремлев также организовывал конкурсы на своей официальной странице в Instagram. Для поддержки спортсменов он объявил конкурс на лучшее стихотворение о боксе с призовым фондом в 550 000 рублей. Участники, занявшие первые места, получили от Кремлева по 250 000 рублей, второе место — по 150 000 рублей, и четыре участника, занявшие третье место, — по 75 000 рублей. Победителей определило народное голосование.