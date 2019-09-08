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Священник: Воин ответственен не только перед командиром и народом, но и перед Богом

Секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями священник Антоний Власов принял участие в праздновании Дня призывника в зенитно-ракетном полку Северодвинска.

Отец Антоний рассказал будущим защитникам Отечества о роли священника в Вооруженных силах, об историческом опыте взаимодействия русского воинства и Церкви.

«Современный солдат должен быть славным продолжателем исторических, боевых и духовных традиций русского воинства. Только воин, понимающий свою ответственность за выполнение боевых задач перед Богом и обществом, способен противостоять вызовам, которые несет постоянно изменяющаяся геополитическая обстановка в мире», — подчеркнул священник.

Традиционное мероприятие прошло в клубе военной части. Перед будущими призывниками также выступили сотрудники северодвинского военного комиссариата, ветераны Вооруженных сил, представитель военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Отметим, епархиальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями тесно сотрудничает с командованием зенитного ракетного полка.

(по материалам Архангельской епархии)

17 октябрь 09:43 | : Будни / Верую

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