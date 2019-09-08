Митрополит Корнилий: «Бог в помощь, Годзиш»

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 октября встретился с главой столицы Поморья Игорем Годзишем. Владыка и Игорь Викторович договорились о продолжении плодотворного сотрудничества между епархией и городской администрацией.
Архипастырь преподнес главе города Казанскую икону Божией Матери.
«Глава митрополии поблагодарил Игоря Годзиша за поддержку церковных инициатив в области духовного образования и просвещения, — прокомментировал встречу секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов. — Также владыка поздравил градоначальника с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и пожелал ему помощи Божией. На встрече обсудили вопросы дальнейшего многопланового сотрудничества городской власти и епархии».
(по материалам Архангельской епархии, фото Ирины Буйновской)