Поезда в Нёноксу теперь будут ходить… осторожней

Впрочем, СППК (Северная пригородная пассажирская компания) объясняет это ремонтно-путевыми работами, а не… сами понимаете, чем.
Итак, поезд № 6557 сообщением Северодвинск - Нёнокса отправится из города корабелов позже действующего расписания на 2 часа 50 минут - в 17:30. Поэтому на Морском проспекте он будет с 17:42 до 17:47, на Кудьме - с 17:53 до 17:54, в СНТ «Уйма» - с 17:57 до 17:58, в Уйме - с 18:03 до 18:04, а на Солзе - с 18:15 до 18:16. Поезд прибудет в Нёноксу в 18:56.
В указанный период поезд № 6558 сообщением Нёнокса - Северодвинск отправится в 19:25. Это позже действующего расписания на 2 часа 25 минут. На Солзе поезд будет с 20:00 до 20:01, в Уйме - с 20:11 до 20:12, в СНТ «Уйма» - с 20:17 до 20:18, на Кудьме - с 20:21 до 20:22, а на Морском проспекте - с 20:28 до 20:34. Таким образом, в Северодвинск поезд прибудет в 20:50.
Новое расписание будет действовать с 17 октября по 15 ноября текущего года.
Всю подробную информацию о графиках движения пригородных поездов и изменениях в расписании, а также назначении и отмене поездов можно узнать в Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-775-00-00, а также на стендах, расположенных на вокзалах и станциях.