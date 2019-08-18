Эх, убитые дороги! Архангельский ОНФ показал властям, где нужно ремонтировать

В этом году были отремонтированы дороги, получившие наибольшее число негативных отзывов, - улицы Павла Усова, Зеньковича, Воскресенская, проспекты Дзержинского и Новгородский. Кроме того, заканчивается ремонт дороги на улице Валявкина, которая первоначально не вошла в перечень ремонта на текущий год. Это стало возможным за счет сэкономленных средств. Данная улица не ремонтировалась много лет, на замену дорожного полотна потребовалось около 5 млн рублей.
«За последние три года проблема разбитых дорог в Архангельске стала решаться. Отремонтированы многие участки, по которым автомобилисты передвигались с трудом и при этом не стеснялись в выражениях. Работы выполняются качественно. Помимо замены асфальтобетонного покрытия, подрядчик обновил бордюрный камень на износостойкий монолитный вариант, восстановил парковочные карманы. На новые дороги нанесена разметка», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Архангельской области Алексей Нестеренко.
По словам общественника, при проведении дорожных работ в следующем году власти также должны учесть мнение граждан, высказанное на интерактивной карте проекта ОНФ. Напомним, общая стоимость дорожных работ в областном центре составит почти 487 млн рублей, из них 370 млн – федеральные средства. Протяженность ремонтируемых дорог – более 18 км. Гарантия выполненного ремонта составит четыре года.