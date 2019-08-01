"Хватит бегать по святыням". Игумен Варлаам поддержал губернатора Орлова в части Соловков

Двухдневная конференция «Преемство монашеской традиции в современных монастырях. Миссия монастырей в современном мире: цели, задачи, принципы построения коммуникации» прошла в Троице-Сергиевой лавре.
Форум возглавил архиепископ Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству. Архангельскую епархию представил игумен Варлаам (Дульский), руководитель епархиального отдела по монастырям и монашеству.
На секции «Взаимоотношения насельников монастырей с внешним миром в свете монашеских обетов» отец Варлаам выступил с докладом «Миссионерство как служение монастыря миру».
Священнослужитель выделил основные моменты, связанные с миссионерским служением монастырей. Первый — богослужение. Второй — долг и дар гостеприимства. Третий — то, что, в отличие от приходов, могут сделать монастыри на своей базе.
«Строй монастырского богослужения должен быть образцовым, это и есть первое миссионерское свидетельство», — сказал отец Варлаам. Служба должна быть красивой, чуждой внешних эффектов, понятной (для этого целесообразно читать Евангелие и Апостол на славянском и русском, а на национальной территории должны использоваться национальные языки).
Необходимо уделять внимание тому, в каких условиях находятся паломники: пусть они будут скромными, аскетическими, но достойными; за паломнической трапезой должен создаваться благоприятный «климат» (это касается и продуманного выбора для чтения вслух).
Посещение монастыря, организованное гостеприимно, должно вести к отказу от «духовной нетрезвости», от «беготни по святыням», люди должны вернуться из паломничества более чистыми, более радостными, светлыми. Нужно, чтобы различные виды социального служения становились собственным направлением каждой обители — «у кого что лучше получается», — заметил игумен Варлаам.
Напомним, что не так давно губернатор Архангельской области Игорь Орлов, комментируя спад туристического потока на Соловки, сказал, что не видит в этом ничего стращного – святые места должны посещать люди духовно подготовленные, а не праздно шатающиеся.
Монастырские подворья в городах — это монастырь, сознательно «вынесенный вовне», осуществляющий связь обители с внешним миром. Важно, чтобы эта связь осуществлялась в главном — в таком же особом монастырском строе богослужения, в формировании осознанного паломничества.
В двухдневном форуме приняли участие 360 монашествующих, в том числе 14 архиереев, 86 игуменов и 87 игумений и 149 насельников и насельниц монастырей из 129 епархий Русской Православной Церкви, в том числе четырех епархий Белорусского экзархата, двух епархий Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), одной епархии Казахстанского митрополичьего округа, двух епархий Среднеазиатского митрополичьего округа, двух епархий Православной Церкви Молдовы, одной епархии Латвийской Православной Церкви, двух монастырей РПЦЗ в Германии и Израиле; почетным гостем конференции стал докладчик из Сербской Православной Церкви, проректор Призренской духовной семинарии иеромонах Исидор (Ягодич).
(по материалам Архангельской епархии)