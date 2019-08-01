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Большинство россиян считают рекламу безалкогольного пива издевательством над ними и напитком

Рекламу безалкогольного пива россияне воспринимают как рекламу алкоголя. Большинство — за ее полный запрет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отношение представителей экономически активного населения страны к рекламе безалкогольного пива. В социологическом опросе приняли участие 1600 респондентов из всех округов страны.

79% россиян считают, что рекламируя безалкогольное пиво, компании однозначно рекламируют алкоголь. 14% опрошенных не связывают рекламу алкогольного пива с рекламой алкоголя.

Введение запрета на рекламу безалкогольного пива поддерживает 61% россиян, против — 24%.

Среди россиян моложе 24 лет рекламу безалкогольного пива считают рекламой алкоголя всего две трети (67%), против подобной рекламы также высказываются реже всех (45%).

Среди граждан 35—44 лет больше как тех, кто считает рекламу безалкогольного пива рекламой алкоголя (83%), так и тех, кто выступает за ее полный запрет (65%).

Комментарий Алексей Захарова, президента Superjob

«Реклама безалкогольного пива ничем не лучше рекламы безалкогольной водки. Ключевое здесь слово «пиво» и бренд производителя. До тех пор, пока законодательно будет разрешено хоть какое-то публичное упоминание бренда производителя алкоголя, никотина или любых других наркотиков, производители найдут способ это упоминание получить: через рекламу подгузников или через спонсорство спортивных мероприятий. Никакого другого способа, кроме любого запрета на упоминание бренда компании, производящей наркотики и торгующей ими, в публичном пространстве не существует. Все остальное — только создание видимости».

Наблюдатели уверены, что те россияне, кому не нравится такая реклама, против самого безалкогольного пива, называя его издевательством над миллионами и миллионами любителей этого пенного хмельного напитка.

19 сентябрь 11:08 | : Будни

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