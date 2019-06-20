В рамках "Маргаритинки": У Архангельска появилась надежда на гастротуризм

19 сентября в Архангельске в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки состоится обучающий семинар «Развитие гастрономического туризма на сельских территориях». Эксперты-практики с опытом работы по сертификации туристских услуг затронут актуальные для сферы гостеприимства на сельских территориях темы.
Семинар нацелен на обмен успешными кейсами по формированию региональных гастрономических турпродуктов. Важными вопросами на мероприятии также станут разработка гастрономических брендов, продвижение традиционной кухни на туристском рынке, проведение гастрономических праздников, реализация гастротуров.
Кроме того, на семинаре будут обсуждаться вопросы:
- Размещение и питание: как создать востребованный турпродукт и обеспечить уютный сервис?
- Нужны ли стандарты работы? Как оказывать услуги качественно и безопасно?
- Как сохранить традиции сельского гостеприимства и быть в тренде?
- Как формировать гастрономическое событие и продавать его?
- Как построить конкурентоспособный бизнес?
-К участию в мероприятии приглашаются специалисты администраций муниципальных образований, владельцы средств размещения и гостевых домов, предприниматели, организаторы гастрономических программ, фермеры и другие субъекты сельского туризма.
Мероприятие состоится 19 сентября 2019 года с 12.30 до 17.00 на площадке главного корпуса САФУ им. М. В. Ломоносова (наб. Северной Двины, д. 17). Зарегистрироваться на семинар можно на сайте ярмарка29.рф.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)