Ну, с Богом! Как зенитно-ракетный полк о Христе узнал

Священник Антоний Власов рассказал новобранцам северодвинского зенитно-ракетного полка о вере во Христа. Беседа прошла в одном из удаленных дивизионов.
«Через трудности военной службы многие приходят к глубокой вере в Бога. Военная служба — время приобретения духовного опыта. Важно поддержать молодых людей, правильно направить их, а в какие-то моменты и утешить», — пояснил отец Антоний, секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
Священник рассказал молодым людям о празднике Успения Божией Матери, об отношениях Церкви и русского воинства в истории. Также гость полка ответил на вопросы военнослужащих.
История зенитного ракетного ордена Красной звезды полка (в/ч 92485) началась в мае 1949 года. Тогда власти страны решили сформировать для защиты Северодвинска кадровый 807-й зенитный артиллерийский полк. Боевой путь он начал летом 1950 года с выполнения стрельб на Яграх. Отстрелявшись на «отлично», зенитчики заступили на боевое дежурство, которое несут по сей день. Полк состоит из шести огневых дивизионов. В подразделениях священники Архангельской епархии регулярно совершают богослужения, проводят таинства Крещения, организуют беседы с военнослужащими, участвуют в торжественных событиях.
(по материалам Архангельской епархии)