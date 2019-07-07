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Завтра Архангельск ожидает самый холодный день лета

Увы, так напророчили местные синоптики, среда на этой недели не доставит много радости жителям и редким гостям областной столицы. И это даже не фоне аномально холодного лета-2019, что отмечают практически все наблюдатели в возрасте до 50-ти.

Предположительно, завтра температура воздуха в Архангельске вряд ли поднимется выше + 10… и дожди-дожди-дожди.

Во всем виноват холодный антициклон, пришедший из Арктики.

Зато конец недели обещает быть благоприятным – ночь +7 - +12, день +17 - +22. Ну и покапает сверху немножко.

27 август 13:09 | : Будни

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