Завтра Архангельск ожидает самый холодный день лета

Увы, так напророчили местные синоптики, среда на этой недели не доставит много радости жителям и редким гостям областной столицы. И это даже не фоне аномально холодного лета-2019, что отмечают практически все наблюдатели в возрасте до 50-ти.
Предположительно, завтра температура воздуха в Архангельске вряд ли поднимется выше + 10… и дожди-дожди-дожди.
Во всем виноват холодный антициклон, пришедший из Арктики.
Зато конец недели обещает быть благоприятным – ночь +7 - +12, день +17 - +22. Ну и покапает сверху немножко.