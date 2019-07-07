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Архангельск не попал в список городов, из которых бежит население

По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым агентством ZOOM MARKET, больше всех хотят сменить постоянное место жительство жители: Екатеринбурга, Саратова и Брянска. 

Респондентам задавали три вопроса: 

Скажите, Вам нравится Ваш город? Вы хотите сменить постоянное место жительства? В какой город Вы хотите переехать? 

Далее следуют такие города как: Саранск (4), Пермь (5), Оренбург (6), Ростов-на-Дону (7), Омск (8), Самара (9), Иваново (10), Воронеж (11), Чита (12), Белгород (13), Тамбов (14), Челябинск (15), Волгоград (16), Тольятти (17) Уфа (18), Краснодар (19), Новосибирск (20), Казань (21), Красноярск (22), Нижний Новгород (23), Санкт-Петербург (24) и Москва (25).  

Хотя Архангельск и не попал в этот список, но объективные данные говорят о высоком уровне оттока населения. Особенно в южные города… их можно смело называть климатическими эмигрантами.

Андрей Штыров - коммерческий директор агентства уточнил, что большинство россиян хотят переехать в: Москву (68%), Санкт-Петербург (13%), Краснодар (8%), Сочи (6%), Симферополь (4%) и в Геленджик (1%).

Эксперт отметил, что при этом 73% опрошенных россиян нравится их город. 

21 август 09:17 | : Будни

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