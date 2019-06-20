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Под Архангельском (в прямом смысле) обнаружена древняя крепость

Ученые-геофизики из московской организации ВНИИСМИ при помощи георадара «Лоза-М» обнаружили древнейшую крепость Архангельска — конца XVI века.

Также был проведен поиск фундаментов старого и нового Михаило-Архангельского монастыря, Воскресенской церкви и фундамента домика Петра Первого у Красной пристани. Специалистов ВНИИСМИ пригласили Архангельская митрополия и фонд сохранения исторического наследия «Император». Работы проходили под контролем сотрудника Института археологии РАН Алексея Беличенко.

Как рассказал секретарь попечительского совета фонда «Император» Владимир Станулевич, георадары «Лоза-М» позволяют с высокой точностью находить фундаменты утраченных зданий и захоронения с помощью мощного электромагнитного импульса, направленного в землю, и приема отражения от подземных объектов и слоев грунта.

«"Город", как раньше называли крепость с поселением, был поставлен воеводами Петром Нащокиным и Алексеем Волоховым вокруг Михаило-Архангельского монастыря по указу 1583 года царя Ивана IV Грозного. Примерное расположение рвов указал рисунок XVIII века с планом города: Гостиными дворами и к тому времени уже сгнившей деревянной крепостью. Судя по рисунку, ров должен был совпадать с оградой Петровского парка у Архангельского драмтеатра вдоль улицы Воскресенской и Троицким проспектом и не совпадать с оградой по улице Карла Либкнехта. А со стороны реки рва не было совсем. Георадарные исследования полностью подтвердили наши предположения. Отмечу, что впервые расположение крепостной стены и рвов были подтверждены научными методами. Проводимые ранее в Петровском парке археологические раскопки таких результатов не дали», – подчеркнул Владимир Станулевич.

По его словам, исследователи передали фонду «Император» для ознакомления два документа — один из георадарных профилей, на котором отмечен ров и остатки крепостной стены, а также снимок спутниковой Google-карты с наложенным контуром рва. Остальные выводы сделаны после проведения анализа первичных материалов. Итоговый отчет ожидается в конце августа 2019 года.

«После его получения Фонд "Император" при поддержке Архангельской митрополии намерен выступить с инициативой археологически исследовать старейшую постройку города и создать археологическую площадку под открытым небом: реконструировать часть стены и башню города — как это недавно сделали в райцентре Вилегодского района селе Ильинско-Подомском», – отметил Владимир Станулевич.

Для справки:

Вот как выглядела крепость в 1622 году со слов историка-археолога Олег Овсянникова:

«Архангельский город деревянный, рубленый в две стены, мазан глиной. В крепость вели трое ворот — Архангельские, Воскресенские и Покровские. Ворота находились в воротных башнях. Покровские ворота были "водяные", то есть находились со стороны Северной Двины. Современные реконструкции первого архангельского кремля почему-то изображают Покровские ворота на берегу, тогда как Покровская воротная башня была построена на сваях и попасть в эти ворота можно было только с воды, с судна). Остальные четыре башни — Спасская, Вознесенская, Северная, Рождественская были глухими и стояли по углам. В соответствии с практикой оборонительного зодчества в средневековой Руси проезжие, то есть воротные башни были многоугольные, глухие — четырехугольные… Длина городовой стены вместе с башнями и воротами составляла 417 сажен (≈890 метров - здесь и далее прим ред.). Вокруг рубленой деревянной стены «города» располагались дополнительные укрепления «с трех сторон острог на иглах». Перед острогом находился ров шириной 4,5 саженей (≈9,6 метров) и глубиной 2 сажени (≈4,3 метра), в котором стоял тын (бревна, врытые вертикально), а около рва надолбы (бревна, врытые наклонно)… первый Архангельский город имел в плане вид четырехугольника… стена крепости вдоль берега Двины тянулась на протяжении 117 саженей (≈250 метров), противоположная ей стена с напольной стороны — 118 саженей, две другие стороны крепости, в которых находились Воскресенские и Архангельские ворота, соответственно 76 (≈162 метров) и 73 саженей (≈156 метров)… у Архангельской и Воскресенской воротных башен показано наличие «быков» — деревоземляных платформ типа более поздних бастионов…»

О. В. Овсянников. Средневековые города Архангельского Севера. Архангельск. 1992. С. 164−165

«К решению о создании Архангельского города Ивана Грозного привели два внешнеполитических обстоятельства. Во-первых, провал сватовства царя к родственнице английской королевы Елизаветы Мэри Гастингс, о чем сообщил прибывший из Лондона в 1583 году русский посол Писемский. В устье Северной Двины действовал английский порт Святого Николая, и царь, похоже, использовал меры по переносу торговли из него на новое место, под контроль русских властей, как меру давления на Лондон. Угроза не сработала, и царь решил ее осуществить: создать порт под русским контролем, а английский закрыть. Решение было правильным, и, если бы не планы Грозного на союз с Англией, русский порт давно был бы основан. Второе обстоятельство — события 1582 года, когда датчане захватили караван голландских судов, идущих к голландской фактории в устье Северной Двины. Из пяти кораблей спасся только один — рискуя сесть на двинские мели, он вошел в устье реки и причалил у Михаило-Архангельского монастыря. Датчане не рискнули гнаться за ним по сложному фарватеру. К тому времени голландцы обзавелись при царском дворе покровителями и начали лоббировать независимый от англичан порт — через порт Святого Николая они торговать не могли. Место для города-порта было выбрано удачно — пример Лондона говорит, что это мировая практика — прятать порт в устье реки. До Архангельска это были Холмогоры, но морские суда доходили до них только после половодья — летом река мелела. Вот почему царь выбрал место ниже по Двине, у Михаило-Архангельского монастыря».

(по материалам Архангельской епархии, автор – Станулевич)

15 август 11:23 | : Будни / Верую

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