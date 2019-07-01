Колесник «Н.В. Гоголь» не поплывет из Архангельска в Северодвинск

Причина чисто техническая – запрет судну с пассажирами на проход по протоке Корытко.
Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях официальный дистрибьютор «Гоголя» компания «Помор-тур» и принес свои извинения несостоявшимся пассажирам.
Маршрут, кстати, новый, его реклама «Северные просторы» появилась только в июле.
По мнению наблюдателей, этот рейс мог стать самым бюджетным на уникальном плавсредстве… билеты на «Гоголь» в обычные круизы очень недешевые.
Напомним, что это – единственный в России колесный пароход, оставшийся на ходу. Этим он привлекает внимание кинематографистов – в августе на нем были запланированы съемки к/ф «12 стульев», но сроки перенесены на будущий год из-за несогласованности с графиком Дмитрия Нагиева («Остап Бендер»).