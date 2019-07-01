Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Колесник «Н.В. Гоголь» не поплывет из Архангельска в Северодвинск

Причина чисто техническая – запрет судну с пассажирами на проход по протоке Корытко.

Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях официальный дистрибьютор «Гоголя» компания «Помор-тур» и принес свои извинения несостоявшимся пассажирам.

Маршрут, кстати, новый, его реклама «Северные просторы» появилась только в июле.

По мнению наблюдателей, этот рейс мог стать самым бюджетным на уникальном плавсредстве… билеты на «Гоголь» в обычные круизы очень недешевые.

Напомним, что это – единственный в России колесный пароход, оставшийся на ходу. Этим он привлекает внимание кинематографистов – в августе на нем были запланированы съемки к/ф «12 стульев», но сроки перенесены на будущий год из-за несогласованности с графиком Дмитрия Нагиева («Остап Бендер»).

29 июль 13:55 | : Будни

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (230)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20