Рынок труда для рабочего персонала в Архангельской области – от грузчика до электрика

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали свыше 5 500 вакансий, размещенных в период с апреля по июнь 2019 года в регионах Северо-Запада в сфере «Рабочий персонал» на hh.ru, включая Архангельскую область, и выяснили, кто пользуется популярностью у работодателей, и на какие условия могут рассчитывать соискатели.
Динамика и распределение вакансий по регионам Северо-Запада
Количество предложений о работе, открытых в профобласти «Рабочий персонал» во втором квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионах Северо-Запада (без Санкт-Петербурга) сократилось на 16%. Несмотря на то, что число вакансий для соискателей рабочих специальностей стабильно росло на протяжении последних лет, динамика публикации вакансий постепенно начинает снижаться. Схожая ситуация наблюдается и в других профобластях.
Лидерами по числу размещенных предложений о работе для представителей рабочего персонала в апреле-июне 2019 года на hh.u стали Великий Новгород (7%), Архангельск, Калининград, Псков и Мурманск – на долю вакансий от работодателей из этих городов пришлось по 6% от общего количества вакансий в СЗФО (без Петербурга) в исследуемой профобласти. Активно искали кандидатов рабочих специальностей также компании из Петрозаводска (4%) и Сыктывкара (3%).
Кто нужен рынку труда
Востребованы представители рабочих специальностей как в Архангельской области, так и в других регионах Северо-Запада – разнорабочие (17% от всех вакансий в сфере «Рабочий персонал» во втором квартале 2019 г. в СЗФО без Петербурга), токари, фрезеровщики (17%), операторы станков (16%), сварщики, наладчики, слесари (по 12%), грузчики (11%) и механики (10%).
Если проанализировать зарплаты рабочих, которые пользуются наибольшим спросом в СЗФО, самые привлекательные финансовые условия работодатели Архангельской области предлагают монтажникам (46,2 тыс. рублей) и слесарям (39 тыс. рублей). Однако, многое зависит от требований к кандидату, опыта и специализации работника. Кроме того, высокий уровень оплаты труда по некоторым позициям можно объяснить большим количеством предложений о работе с возможностью релокации в другие регионы, вакансий с вахтовым методом работы, в которых зарплатная планка значительно выше, чем в традиционных вариантах занятости. На более скромное вознаграждение могут рассчитывать электрики (30 тыс. рублей), комплектовщики/укладчики (27,7 тыс. рублей) и грузчики (23,5 тыс. рублей).
Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях в профобласти «Рабочий персонал» на hh.ru во втором квартале 2019 г.
|
Регион
|
Профессии
|
|
Грузчик
|
Слесарь
|
Комплектовщик/укладчик-упаковщик
|
Монтажник
|
Электрик
|
Ленинградская область
|
28
|
42,5
|
33,8
|
50
|
40
|
Калининградская область
|
27
|
44
|
25
|
35
|
25
|
Мурманская область
|
27
|
50
|
29,1
|
47
|
36,1
|
Республика Коми
|
26
|
50
|
25
|
45
|
н/д
|
Архангельская область
|
23,5
|
39
|
27,7
|
46,2
|
30
|
Республика Карелия
|
23
|
39
|
25
|
35
|
30
|
Новгородская область
|
22,5
|
39
|
30
|
45
|
н/д
|
Псковская область
|
21
|
н/д
|
25
|
45
|
н/д
Уровень конкуренции
Дефицит рабочего персонала растет. Об этом можно судить по динамике hh.индекса, который отражает соотношение резюме к вакансиям. Так, на одно предложение о работе в Архангельской области в июне претендуют всего 1-2 рабочих. То есть компании сталкиваются серьезной конкуренцией в борьбе как за квалифицированный рабочий персонал, так и за работников на массовых позициях.
|
Регион
|
hh.индекс – уровень конкуренции (количество резюме на одну вакансию в сфере «Рабочий персонал»)
|
Республика Коми
|
2,8
|
Республика Карелия
|
1,6
|
Архангельская область
|
1,5
|
Калининградская область
|
1,4
|
Мурманская область
|
1,1
|
Ленинградская область
|
1,1
|
Новгородская область
|
0,8
|
Псковская область
|
0,4
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