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Рынок труда для рабочего персонала в Архангельской области – от грузчика до электрика

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали свыше 5 500 вакансий, размещенных в период с апреля по июнь 2019 года в регионах Северо-Запада в сфере «Рабочий персонал» на hh.ru, включая Архангельскую область, и выяснили, кто пользуется популярностью у работодателей, и на какие условия могут рассчитывать соискатели.

Динамика и распределение вакансий по регионам Северо-Запада

Количество предложений о работе, открытых в профобласти «Рабочий персонал» во втором квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионах Северо-Запада (без Санкт-Петербурга) сократилось на 16%. Несмотря на то, что число вакансий для соискателей рабочих специальностей стабильно росло на протяжении последних лет, динамика публикации вакансий постепенно начинает снижаться. Схожая ситуация наблюдается и в других профобластях.

Лидерами по числу размещенных предложений о работе для представителей рабочего персонала в апреле-июне 2019 года на hh.u стали Великий Новгород (7%), Архангельск, Калининград, Псков и Мурманск – на долю вакансий от работодателей из этих городов пришлось по 6% от общего количества вакансий в СЗФО (без Петербурга) в исследуемой профобласти. Активно искали кандидатов рабочих специальностей также компании из Петрозаводска (4%) и Сыктывкара (3%).

Кто нужен рынку труда

Востребованы представители рабочих специальностей как в Архангельской области, так и в других регионах Северо-Запада – разнорабочие (17% от всех вакансий в сфере «Рабочий персонал» во втором квартале 2019 г. в СЗФО без Петербурга), токари, фрезеровщики (17%), операторы станков (16%), сварщики, наладчики, слесари (по 12%), грузчики (11%) и механики (10%).

Если проанализировать зарплаты рабочих, которые пользуются наибольшим спросом в СЗФО, самые привлекательные финансовые условия работодатели Архангельской области предлагают монтажникам (46,2 тыс. рублей) и слесарям (39 тыс. рублей). Однако, многое зависит от требований к кандидату, опыта и специализации работника. Кроме того, высокий уровень оплаты труда по некоторым позициям можно объяснить большим количеством предложений о работе с возможностью релокации в другие регионы, вакансий с вахтовым методом работы, в которых зарплатная планка значительно выше, чем в традиционных вариантах занятости. На более скромное вознаграждение могут рассчитывать электрики (30 тыс. рублей), комплектовщики/укладчики (27,7 тыс. рублей) и грузчики (23,5 тыс. рублей).

Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях в профобласти «Рабочий персонал» на hh.ru во втором квартале 2019 г.

Регион

Профессии

 

Грузчик

Слесарь

Комплектовщик/укладчик-упаковщик

Монтажник

Электрик

Ленинградская область

28

42,5

33,8

50

40

Калининградская область

27

44

25

35

25

Мурманская область

27

50

29,1

47

36,1

Республика Коми

26

50

25

45

н/д

Архангельская область

23,5

39

27,7

46,2

30

Республика Карелия

23

39

25

35

30

Новгородская область

22,5

39

30

45

н/д

Псковская область

21

н/д

25

45

н/д

 

Уровень конкуренции

Дефицит рабочего персонала растет. Об этом можно судить по динамике hh.индекса, который отражает соотношение резюме к вакансиям. Так, на одно предложение о работе в Архангельской области в июне претендуют всего 1-2 рабочих. То есть компании сталкиваются серьезной конкуренцией в борьбе как за квалифицированный рабочий персонал, так и за работников на массовых позициях.

Регион

hh.индекс – уровень конкуренции (количество резюме на одну вакансию в сфере «Рабочий персонал»)

Республика Коми

2,8

Республика Карелия

1,6

Архангельская область

1,5

Калининградская область

1,4

Мурманская область

1,1

Ленинградская область

1,1

Новгородская область

0,8

Псковская область

0,4

 

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 639 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.

25 июль 12:18 | : Будни

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