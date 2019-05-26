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Счастливчик: Лотерейный билет за 40 рублей принес жителю Архангельской области более 1,5 миллиона

Вчера, 22 июля, повезло одному из жителей Архангельской области. Участник «Гослото «5 из 36» выиграл приз в размере 1 600 860 рублей. Счастливчику повезло в 10 626-м тираже, сообщается в информационном письме от пресс-службы Столото, поступившем в наше редакцию.

Победитель купил билет всего за 40 рублей и стал миллионером! Известно, что он угадал все числа в первом поле билета: 19, 8, 17, 35, 16 и не угадал число 1 — во втором. По какому принципу участник выбирал именно эти числа, узнаем, как только он обратится за выигрышем.

Напомним, тиражи государственной лотереи «Гослото «5 из 36» проходят пять раз в день.

По статистике государственных лотерей, с начала года это уже четвертый победитель в Архангельской области, выигравший суммы свыше 1 000 000 рублей. Рекордом региона за последние несколько лет остается сумма 8 351 448 рублей. Ее выиграл участник лотереи «12/24» в апреле 2019 года.

Столото поздравляет нового героя государственных лотерей и ждет его для оформления выигрыша!

Проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону 8 900 555-00-55. Звонок платный, стоимость зависит от вашего тарифного плана.

23 июль 12:26 | : Будни

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