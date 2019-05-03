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Мы здесь пьем! Архангельская область вошла в тройку наименее наркозависимых регионов

Специалисты «Трезвой России» подготовили новый ежегодный «антинаркотический» рейтинг регионов на основе данных за 2018 год. Данный документ станет основанием для серьёзных разборок в правительстве с главами проштрафившихся регионов.

В тройку наиболее наркозависимых вошли Московская и Челябинская области, а также Республика Хакасия.

Значительно ухудшилось положение дел в Северной Осетии — Алании, которая потеряла сразу 27 пунктов, и в Мордовии (минус 18 пунктов).

Зато в тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня. Впрочем, насчет последней наблюдатели высказывают законные сомнения… на территориях, где введены жесткие ограничения на продажу алкоголя, наркотики обычно в ходу.

Давно бы пора понять – не может народ без дури!

 

24 июнь 11:54 | : Будни

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