И зацветет сирень… Архангельск помнит, что он Город воинской славы

45 кустов сирени - по числу российских городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы» - высадили на Набережной Северной Двины делегаты VII съезда Союза городов воинской славы в июне 2017 года. Затем мемориальное место дополнили памятным камнем, а сейчас у каждого дерева появилась табличка с именем города. В мероприятии принял участие глава Архангельска Игорь Годзиш.
Два года назад на Набережной Северной Двины представители городов воинской славы, курсанты Арктического морского института им. В.И. Воронина и школьники-кадеты высадили на архангельской набережной сиреневую аллею. В этом году кусты впервые расцвели, а территорию дополнили именными табличками.
- Сегодня мы завершили оформление памятной аллеи. Считаю, что каждый архангелогородец должен знать имена российских городов воинской славы. Именно поэтому в канун юбилея Архангельска мы устанавливаем таблички с названиями городов. Они уже знакомы многим архангельским подросткам: за каждым деревом закреплена одна из наших школ. И много раз удавалось увидеть, как родители вместе с детьми, проходя по набережной, вместе изучали надписи на памятном камне. Благодаря табличкам имена городов воинской славы зазвучат громче! – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
На центральной табличке размещен QR-код, сканировав который, можно перейти на сайт администрации Архангельска и прочитать информацию об истории устройства аллеи. Латунные таблички были изготовлены на средства спонсора.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова подчеркнула, что наш город уже начал готовиться к юбилею Победы, а в декабре исполнится 10 лет со дня присвоения Архангельску почетного звания «Город воинской славы».
И еще одна инициатива от градоначальника – заложить традицию возлагать цветы в День победы к деревьям тех городов, с которыми нас связывает семейная история (откуда уходили на войну или защищали наши предки).