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Там, где детские гибочки. ОНФ взял на контроль состояние дворов в Новодвинске

Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по дворовым территориям города Новодвинска в Архангельской области и приняли участие в работе муниципальной общественной комиссии. Эксперты ОНФ предложили властям заменить неэффективный ручной способ корчевки пней во дворе на механизированный, а также вместо замены люков и горловин колодцев отрегулировать высотное положение имеющихся с учетом толщины слоя нового асфальтобетона. Сэкономленные средства позволят поставить дополнительную парковку на несколько машин в одном из дворов.

В 2019 г. в городе запланировано благоустроить три двора и одну общественную территорию на сумму 13 млн руб. Подрядная организация приступила к работам во дворе на улице Мельникова. Благоустройство дворов на улицах Советов и Двинской начнется на следующей неделе.

Общественники проанализировали смету на благоустройство двора на улице Мельникова и пришли к выводу, что на этом объекте перечень работ составлен грамотно и экономично. К примеру, асфальтобетонная крошка, образовавшаяся при фрезеровании старого покрытия, не утилизируется, а повторно используется для отсыпки в местах выбоин и неровностей. Срезанный слой плодородного грунта вновь используется для устройства газона. Кроме того, в администрации Новодвинска приняли решение не менять основание дворового проезда, а скорректировать его профиль, этот шаг существенно сэкономит бюджетные средства. 

«Подход чиновников и граждан к благоустройству дворовых территорий в Новодвинске может послужить примером коллегам. При реализации программы нужно прежде всего учитывать мнение граждан, эффективно расходовать бюджетные средства, а не пытаться их банально освоить, как это нередко бывает», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий.

10 июнь 10:43 | : Будни

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