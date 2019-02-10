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Архангельск постепенно выздоравливает

В Архангельске за прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ был ниже эпидемического порога на 24,4 %. Несмотря на снижение заболеваемости на территории города продолжает действовать комплекс карантинно-ограничительных мероприятий.

В школах и детских садах областного центра организовано проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, организован   ежедневный мониторинг заболеваемости учащихся, воспитанников гриппом и ОРВИ.

Если тенденция к снижению заболеваемости сохранится, то карантин может быть отменен на следующей неделе.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

21 март 11:03 | : Будни

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