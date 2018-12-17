Аэропорт "Архангельск": И циклон ни по чём

Циклон, пришедший со стороны Атлантики на Северо-Запад России, внёс коррективы в работу некоторых аэропортов. Аэропорт «Архангельск» в непогоду отработал без сбоев.
В минувшие длинные выходные из-за метели, сильного ветра и минимальной видимости на несколько часов были закрыты аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге и Аэропорт «Мурманск». 9 марта воздушная гавань в Санкт-Петербурге была закрыта с 11.00 до 14.20. 10 марта решением авиакомпании Россия были отменены рейсы FV6343 и FV6344 в Мурманск. Некоторые авиарейсы были направлены в Москву или на запасные аэродромы. В числе запасных оказался и аэропорт «Архангельск», принявший два мурманских рейса из Шереметьево и Домодедово.
Все взлёты и посадки, в том числе и незапланированные из-за ненастья, в аэропорту «Архангельск» были проведены в штатном режиме. Кроме того, благодаря профессиональным действиям сотрудников аэропорта, было значительно сокращено время разворота приземлившихся вне расписания воздушных судов, для их вылета по месту назначения.
Как отметил генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян, бесперебойная работа стала возможной благодаря слаженной работе всех служб аэропорта «Талаги», проведённой реконструкции аэродромного комплекса, грамотно выстроенным действиям по оснащению компании необходимой техникой. Покупка в прошлом году пятой снегоуборочной машины позволяет всегда иметь в резерве готовую к работе единицу.
- Несмотря на сложные погодные условия, коэффициент сцепления взлётно-посадочной полосы даже в пиковый период утром 10 марта не снижался ниже 0,38. Сегодня мы обеспечиваем коэффициент 0,48 - 0,5. Для сравнения - в летний сухой период максимальный коэффициент равен 0,7. «Боинги» же можно принимать и при коэффициенте сцепления 0,32. Как видите, с солидным запасом отработали. Мы не только не допустили ни одного сбоя во взлётах-посадках своих рейсов, но и приняли два мурманских в качестве запасного аэродрома. Я считаю, отработали на «отлично», - сказал Ваге Петросян.