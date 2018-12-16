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ЛДПР (Архангельск): "Не обижайте женщин никогда!"

Дорогие женщины - мамы и бабушки, жены и сестры, любимые!

 

Примите поздравления с самым теплым и нежным праздником - Международным женским днем 8 Марта!

Сегодня мужчины стремятся порадовать своих родных и любимых женщин - дарят цветы, подарки, окружают заботой и вниманием. Но многие, к сожалению, не помнят или не знают истоки, от которых пошел праздник. А ведь его история  начинается довольно прозаически...

Устав от серых будней, низких зарплат и тяжелых условий труда, текстильщицы Нью-Йорка 8 марта 1957 года провели так называемый «марш пустых кастрюль». И хотя демонстрацию быстро разогнали полицейские-мужчины, шума она наделала много. В итоге именно с этим событием теперь связывают начало официальной борьбы женщин за равноправие, а  сам марш назвали Женским днем, который впоследствии и превратился в официальный международный праздник.

Если мужчина защитник, то женщина, прежде всего, мать, родительница. От нее пошли важнейшие для каждого человека понятия - рождение, род, Родина. И если мужчины волей создателя оказались сильнее телом, то женщины всегда были и будут душевно сильнее, ведь им дано право дарить человеку самое главное - жизнь!

Уважаемые мужчины! Давайте дарить внимание и заботу, оберегать и защищать, любить наших женщин всегда, постоянно, чтобы каждый день для них стал подобен празднику, который мы сегодня отмечаем!

Дорогие женщины, отличного вам праздника! Пусть ваши родные и любимые мужчины преподнесут вам желанные подарки, пусть вас радует весеннее солнце, пусть сбываются ваши мечты. Желаем вам счастья, добра и любви!

 

Депутат фракции ЛДПР

в Архангельском областном

Собрании депутатов

Игорь АРСЕНТЬЕВ

 

Руководитель фракции ЛДПР

в Архангельской городской Думе

Мария ХАРЧЕНКО

08 март 09:14 | : Будни

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