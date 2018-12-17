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Чемпионат мира в Архангельске (расписание матчей)

С 14 по 16 марта столица Поморья примет первенство мира по хоккею с мячом среди юношей до 17 лет.

Организаторы соревнований — Международная федерация хоккея с мячом, правительство Архангельской области, агентство по спорту региона, РЦСП «Водник», всероссийская и областная федерации по хоккею с мячом.

Архангельск ждет приезда сборных Норвегии, Швеции, США. Финляндии и, конечно, России.

Расписание игр:

  • 14 марта (четверг)
  • 10:00 Норвегия — Финляндия
  • 12:00 Швеция — США
  • 15:00 Россия — Норвегия
  • 17:00 США — Финляндия
  • 19:00 Церемония открытия
  • 19:15 Швеция — Россия

15 марта (пятница)

  • 10:00 Норвегия — США
  • 12:00 Финляндия — Швеция
  • 15:00 Россия — США
  • 17:00 Швеция — Норвегия
  • 19:00 Россия — Финляндия

16 марта (суббота)

  • 10:00 Полуфинал
  • 12:00 Полуфинал
  • 15:00 Матч за 3-е место
  • 17:00 Финал
  • 18:25 Церемония закрытия турнира

Внимание! Организаторы чемпионата заранее предупреждают болельщиков, что время начало игр организаторами может быть изменено в связи с проведением матчей серии «плей-офф» чемпионата России по хоккею с мячом.

28 февраль 09:54 | : Будни

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