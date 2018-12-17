Чемпионат мира в Архангельске (расписание матчей)

С 14 по 16 марта столица Поморья примет первенство мира по хоккею с мячом среди юношей до 17 лет.
Организаторы соревнований — Международная федерация хоккея с мячом, правительство Архангельской области, агентство по спорту региона, РЦСП «Водник», всероссийская и областная федерации по хоккею с мячом.
Архангельск ждет приезда сборных Норвегии, Швеции, США. Финляндии и, конечно, России.
Расписание игр:
15 марта (пятница)
16 марта (суббота)
Внимание! Организаторы чемпионата заранее предупреждают болельщиков, что время начало игр организаторами может быть изменено в связи с проведением матчей серии «плей-офф» чемпионата России по хоккею с мячом.