Архангельск снова голосует

Архангелогородцы могут отдать свой голос за одну из восьми территорий на сайте администрации города, пройдя по ссылке http://www.arhcity.ru/?page=2298/0.
От каждого городского округа представлено по одной территории. Пока лидирует округ Варавино-Фактория с парком на пересечении Ленинградский - Русанова. На второе место за минувшие выходные поднялся округ Майская Горка с благоустройством парка им. В. И. Ленина. Замыкает тройку Ломоносовский округ и парк им. Ломоносова.
Проголосовать можно также в сообществе «Открытый Архангельск» в социальной сети «Вконтакте», пройдя по ссылке https://vk.com/otkrytiiarkhangelsk?w=wall-161193561_11291.
До 28 февраля продолжается голосование и на портале «Госуслуги» https://gosuslugi29.ru/?a=Custom&type=gorodsreda.
Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году выполнено строительство парка отдыха «Зарусье» в Ломоносовском территориальном округе по ул. 23-й Гвардейской дивизии, занявшего 1 место в рейтинговом голосовании в марте 2018 года. В 2019 году в первоочередном порядке планируется выполнить работы по капитальному ремонту парка в территориальном округе Майская горка по пр. Ленинградскому, от ул. Галушина – ул. Красной звезды, занявшего 2 место по итогам рейтингового голосования.
А 1 марта общественная комиссия подсчитает отданные голоса на всех ресурсах и определит резервную территорию, которая будет благоустраиваться в 2019 году.
P.S. Впрочем, существует мнение, что администрация областной столицы излишне увлекается народными голосованиями… пример тому - неудачное место и название, выбранные таким же образом для парка за кинотеатром «Русь». Об этом читайте здесь.