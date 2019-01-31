"Покаяние приходит, когда сравниваешь себя со святыми"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 17 февраля совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. Это воскресенье, названное в церковной традиции Неделей о мытаре и фарисее, открывает особый подготовительный период перед Великим постом.
За богослужением звучала евангельская притча о мытаре и фарисее: «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк 18:11-14).
Комментируя евангельский отрывок, митрополит Даниил отметил, что правильная молитва всегда сопряжена с покаянием: «Такое спасительное состояние возникает тогда, когда человек ничего не приписывает себе, не хвастается добрыми делами, но смотрит на свои грехи и сокрушается о них. Когда человек сравнивает себя с теми, кто лучше его, тогда к нему приходит покаяние. Можно сравнить себя с грешником, а можно со святым. Взирая на идеал совершенства, который показал Господь Иисус Христос, мы начинаем видеть себя никчемными, начинаем понимать, сколько нам еще нужно над собой трудиться. Будем же стремиться не к славе и самодовольству, а к покаянию и искоренению собственных грехов и страстей, избавляясь от страшного недуга самомнения и презрения к людям».
Отметим, что накануне воскресенья на Всенощном бдении хор исполнял особое песнопение «Покаяния отверзи ми двери...». Это молитвенное прошение объединяет период подготовки к Великому посту и сам пост, поскольку поется как на богослужениях, предшествующих покаянному периоду, так и в дни самого поста.
В этот воскресный день начинается использование на службах текстов из Постной Триоди — книги библейских чтений и песнопений на каждый день. До Великой Субботы будут звучать основные темы этих богослужебных текстов: молитва, покаяние и пост.
(по материалам Архангельской епархии)